Antelo tilda a Azcón del “Puigdemont del agua”

El presidente de VOX en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha calificado de “totalmente inadmisibles” las declaraciones del presidente de Aragón, Jorge Azcón, al que ha acusado de haberse convertido en “el Puigdemont del agua”, entonando un discurso falso y victimista de “el Levante nos quiere quitar el agua”.

Antelo ha sido tajante al afirmar que “eso es absolutamente falso”, recordando que “el agua es de todos los españoles” y que la solución no pasa por enfrentar territorios, sino por hacer las infraestructuras hidráulicas necesarias para que en Aragón se pueda regar más y para que haya agua en toda España.

“El problema no es repartir miseria, sino planificar con sentido común, invertir en infraestructuras y garantizar el agua allí donde se necesita, sin discursos identitarios ni agravios territoriales”, ha subrayado.

Asimismo, Antelo ha mostrado su preocupación por el silencio del Partido Popular de la Región de Murcia, al que ha reprochado no haber salido a exigir una rectificación inmediata a Azcón. “Nos parece absolutamente preocupante que el PP no haya salido a echarle en cara al señor Azcón que debe rectificar su posicionamiento de manera inmediata”, ha señalado.

En este sentido, Azcón señaló durante el debate de Aragón emitido en RTVE que "si yo soy presidente de Aragón, nunca habrá un trasvase del Ebro".