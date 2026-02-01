Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inflación en la Región de MurciaInmunización contra la bronquitisCarlos Alcaraz contra DjokovicMultas por el transporte en MurciaImportante de enero
instagramlinkedin

Elecciones 8-F

Antelo tilda a Azcón del “Puigdemont del agua”

Nos parece absolutamente preocupante que el PP de la Región de Murcia no exija a Azcón que rectifique de inmediato", ha señalado el líder de VOX

El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo.

El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo. / L.O.

La Opinión

La Opinión

El presidente de VOX en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha calificado de “totalmente inadmisibles” las declaraciones del presidente de Aragón, Jorge Azcón, al que ha acusado de haberse convertido en “el Puigdemont del agua”, entonando un discurso falso y victimista de “el Levante nos quiere quitar el agua”.

Antelo ha sido tajante al afirmar que “eso es absolutamente falso”, recordando que “el agua es de todos los españoles” y que la solución no pasa por enfrentar territorios, sino por hacer las infraestructuras hidráulicas necesarias para que en Aragón se pueda regar más y para que haya agua en toda España.

“El problema no es repartir miseria, sino planificar con sentido común, invertir en infraestructuras y garantizar el agua allí donde se necesita, sin discursos identitarios ni agravios territoriales”, ha subrayado.

Asimismo, Antelo ha mostrado su preocupación por el silencio del Partido Popular de la Región de Murcia, al que ha reprochado no haber salido a exigir una rectificación inmediata a Azcón. “Nos parece absolutamente preocupante que el PP no haya salido a echarle en cara al señor Azcón que debe rectificar su posicionamiento de manera inmediata”, ha señalado.

Noticias relacionadas

En este sentido, Azcón señaló durante el debate de Aragón emitido en RTVE que "si yo soy presidente de Aragón, nunca habrá un trasvase del Ebro".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los patinetes eléctricos en Murcia tendrán que estar registrados desde hoy
  2. Dos turistas se recorren Murcia en camper de cabo a rabo y alucinan con las callejuelas del casco histórico
  3. Protesta de agricultores en la Región de Murcia, en directo | Los agricultores cortan el tráfico en la A-30 con panales de abejas
  4. ¿Cuándo acabará el temporal de viento en la Región de Murcia? Esta es la previsión
  5. Se estrella contra un árbol de la calle San Antón de Murcia para esquivar a un sujeto que intentó acceder a su coche
  6. Adjudican el proyecto para conectar la A-30 y el Arco Noroeste a través de la autovía del Reguerón
  7. Estas son las calles cortadas en Murcia por la maratón de este domingo
  8. Estos son los festivos de febrero en la Región de Murcia

Antelo tilda a Azcón del “Puigdemont del agua”

Antelo tilda a Azcón del “Puigdemont del agua”

Sita Alonso: «He roto barreras con mi forma de vestir, de trabajar y de vivir la vida»

Sita Alonso: «He roto barreras con mi forma de vestir, de trabajar y de vivir la vida»

Pablo Cano, investigador murciano: «La investigación tiene implicaciones clave para la pregunta de cómo comenzó el universo»

Un proyecto con sello murciano que desafía la teoría de Einstein

Un proyecto con sello murciano que desafía la teoría de Einstein

Un hombre sereno sobre un campo de minas

Vivir 15 años con el sueldo congelado en la Región: "Mis hijas no saben lo que son vacaciones; somos trabajadores pobres"

Vivir durante 15 años con el sueldo congelado en la Región: "Mis hijas no saben lo que son vacaciones; somos trabajadores pobres"

Vivir durante 15 años con el sueldo congelado en la Región: "Mis hijas no saben lo que son vacaciones; somos trabajadores pobres"

Ni más poder adquisitivo ni más ahorro: la inflación ‘se come’ la subida de los salarios de los trabajadores murcianos

Ni más poder adquisitivo ni más ahorro: la inflación ‘se come’ la subida de los salarios de los trabajadores murcianos
Tracking Pixel Contents