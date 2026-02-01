Ni más poder adquisitivo ni más ahorro: la inflación ‘se come’ la subida de los salarios de los trabajadores murcianos

Suben los sueldos año a año para muchos trabajadores de la Región, sí... ¿pero lo suficiente como para ganar capacidad de compra y poder ahorrar en el día a día? Los empleados murcianos no tuvieron esa suerte, ya que cerraron el pasado año sin mejoras para incrementar su poder adquisitivo ni su capacidad de ahorro.

Aunque los sueldos en las nóminas para muchos de ellos aumentaron por la renovación de sus convenios colectivos a lo largo de 2025, el dinero medio que percibieron mantiene prácticamente el mismo valor que en 2024, sin lograr un aumento real, lo que se traduce en una sensación de estancamiento frente al encarecimiento constante de bienes y servicios esenciales.

A pesar de que ingresaron más que el año anterior, se siguen dejando el mismo poder adquisitivo en el pago de la luz, en el supermercado, en la gasolinera, en la compra de ropa...

Para entender esta paradoja hay que tener en cuenta los últimos datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social: los convenios registrados durante 2025 en la Región de Murcia contenían un alza del 2,73% en los salarios, una cifra que se queda bastante por debajo de la media nacional, que fue del 3,53%, y que, lo que es peor, no logra batir la subida de la inflación, cuya media anual cerró el pasado año también con una tasa del 2,7%.

De hecho, la variación salarial del 2,73% en el caso de la Comunidad es la más baja del conjunto nacional. Mientras que autonomías como Baleares (5,61%), Canarias (4,99%) o País Vasco (4,14%) lideran los incrementos salariales, Murcia vuelve a estar, una vez más, a la cola. Solo se le acerca, muy de cerca, el incremento de Andalucía, que fue del 2,76% en 2025.

De esta forma, se rompe la mínima mejora de 0,1 puntos que consiguieron los trabajadores que se vieron con un convenio renovado en 2024, cuando los sueldos repuntaron un 2,95% frente a la escalada del 2,8% del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La subida de sueldo en las nóminas por la renovación de convenios colectivos firmados en sus empresas alcanzó en 2025 la cifra de 117. 017 trabajadores de la Región de Murcia.

Los empleados murcianos echan treinta horas más que los del resto del país

El Ministerio de Trabajo y Economía Social registró en 2025 la firma de 54 convenios, que afectaron a 18.327 empresas, cifra a la que habría que sumar aquellos convenios de ámbito estatal. La mayoría de estos acuerdos fueron convenios de empresa: 35 en total, que solo alcanzaron a 5.817 trabajadores, con una subida media del 2,36%, incluso por debajo de la inflación. En cambio, los 19 convenios de ámbito superior a la empresa concentraron a 111.200 empleados, con un incremento salarial algo mayor, del 2,75 %, aunque igualmente insuficiente para ganar capacidad de compra.

Las horas de trabajo, al alza

En términos de tiempo de trabajo, la jornada media anual en la Región de Murcia de estos convenios colectivos firmados se situó en torno a las 1.781 horas, una cifra ligeramente superior a la de los convenios de empresa (1.763), lo que refuerza la percepción de que el esfuerzo laboral no se ha visto compensado con mejoras económicas reales. Comparándolo con los datos nacionales, las 1.781 horas de Murcia son 30 más que la media del conjunto del país: pese a trabajar más horas, los empleados de nuestra tierra no han obtenido por ello mejores resultados salariales.

Si se lograse sacar adelante la propuesta de reducir la jornada laboral a las 37,5 horas (equivaldría a unas 1.712 horas anuales), estos empleados murcianos tendrían que quitarse, de media, 69 horas de trabajo al año para lograr cumplir con la medida que quiere sacar adelante sí o sí la ministra Yolanda Díaz.

Así, los datos reflejan una realidad desigual: mientras unos pocos convenios de mayor ámbito protegen a la mayoría de los trabajadores, el predominio de acuerdos de empresa —con subidas más bajas— contribuye al estancamiento salarial. Un escenario que consolida esa sensación de «una de cal y otra de arena» para los trabajadores murcianos, que dijeron adiós al 2025 con sueldos ajustados a la inflación, pero sin avances reales en su bienestar económico.

La hostelería vuelve a la casilla de salida tras dos años de ‘tregua’ Mientras que esta semana el convenio de la sanidad privada, que lleva 15 años sin ser renovado en la Región de Murcia, ha acaparado protagonismo después de que CC OO y UGT anunciasen movilizaciones para tratar de desbloquearlo de una vez por todas, otro que empieza 2026 en la casilla de salida es el de la hostelería, después de que, tras otro 15 años, patronal y sindicatos llegaran a un acuerdo para mejorar las condiciones laborales y salariales de los más de 35.000 trabajadores que tiene el sector para los años 2024 y 2025. Lo que nadie quiere es que se den tantos años de nuevo para lograr actualizarlo.

Paqui Sánchez (UGT) y Víctor Romera. / Juan Carlos Caval / La Opinión

En busca del 4%

Los sindicatos de la Región de Murcia no se quieren quedar de brazos cruzados ante esta realidad: Víctor Romera, secretario de Empleo de Comisiones Obreras, ya apuntó a finales del pasado año a La Opinión que la hoja de ruta para las futuras mesas de negociación pasarían por intentar implementar incrementos salariales en torno al 4%, precisamente para tratar de remontar esa última posición en la que está Murcia en términos de incrementos salariales: «En el resto del país se está recuperando parte del poder adquisitivo perdido tras la pandemia, cuando se disparó la inflación, y en Murcia todavía no hemos recuperado esa fase», alertó.

Para el sindicato, el último dato del IPC de la Región (situándose en el 2,4% en el mes de diciembre) no refleja todo el incremento del coste de la vida, especialmente por el incremento del precio de la vivienda y por la subida de los precios de los productos que forman parte de la cesta de la compra, «que han subido en mayor proporción que lo que han hecho los salarios en un momento en el que los márgenes empresariales se sitúan en máximos históricos y donde también se produce un importante incremento en el tamaño de las empresas», lamentó Romera.

Por parte de UGT, su secretaria general, Paqui Sánchez, ya adelantó en declaraciones a La Opinión que para este 2026 seguirá siendo «una prioridad» la renovación de los convenios colectivos para «mejorar los derechos laborales y sociales de las personas trabajadoras de la Región de Murcia y, por supuesto, continuar con las subidas salariales para que la inflación no provoque más pérdidas de poder adquisitivo».