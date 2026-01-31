Susana Tortosa será la presidenta de la asociación 'No te prives'

La asociación decana en la defensa de los derechos de la diversidad sexual de la Región de Murcia, el colectivo No Te Prives, renueva su junta directiva tras la expiración de mandato de la última.

A través de una nota de prensa, explican que durante el periodo 2023-2025, la junta encabezada por Germán Echevarría se centró en "devolver la actividad al colectivo, la unión con las demás asociaciones locales de la Región a través de la recién impulsada Red Regional LGTBIQ+ y la vuelta de las mujeres al No Te Prives".

Fruto del esfuerzo en esa feminización del colectivo, Echevarría pasa el testigo a Susana Tortosa, hasta ahora coordinadora del grupo Mujeres Diversas de No Te Prives. La nueva directiva encabezada por Tortosa es la que más mujeres incluye en la historia del colectivo No Te Prives.

Destaca en la nueva directiva el fichaje de la doctora Rosa Miñarro, ex directora del centro de prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual (ITS) Checkpoint Murcia.

El cometido de la doctora Miñarro, nueva responsable del Área de Salud de No Te Prives, se focalizará en seguir promoviendo la salud sexual de la población, instar a que las entidades públicas reviertan el abandono que sufren las políticas de salud sexual y la lucha desde el colectivo para dar una respuesta coordinada al chemsex.

Germán Echeverría pasa a ser vicepresidente y el nuevo equipo lo completarán Laura Lucerga como secretaria, Julia Chumillas como tesorera, Yami Soledispa como coordinadora del Área de Mujer, Eco Sánchez como responsable del Área Trans y Javi Nicolás como responsable de Comunicación.

La nueva directiva de No Te Prives recibe el encargo de organizar la actividad del colectivo en los próximos dos años. Un periodo que se anticipa muy complicado por el auge del discurso de odio, el abandono de las políticas de salud sexual de las administraciones regional y local y el más que probable retroceso en derechos que ansía la ultraderecha local, regional, nacional e internacional.

No Te Prives hace un llamamiento a toda la comunidad LGTBIAQ+ y sus aliados de la Región de Murcia para caminar unida y condenar el más mínimo ataque a cualquier tipo de diversidad que enriquece a nuestra Región.