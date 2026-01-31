Estos son los festivos de febrero en la Región de Murcia

Tras las fiestas de Navidad y el festivo del 6 de enero por la celebración de la Epifanía del Señor, empleados y estudiantes ya están mirando los calendarios para conocer los próximos festivos y, sobre todo, los puentes en la Región de Murcia.

El calendario laboral de 2026 de nuestra comunidad recoge un total de 12 días festivos, de los que 9 se celebrarán de forma conjunta en toda España. A estos 12 días se suman dos festivos locales fijados por cada ayuntamiento, hasta un total de 14 días festivos.

En concreto, en 2026 serán fiesta en toda España, incluida la Región de Murcia, los ya pasados jueves 1 de enero (Año Nuevo), el martes 6 de enero (Epifanía del Señor), y el viernes 3 de abril (Viernes Santo), el viernes 1 de Mayo (Fiesta del Trabajo), el sábado 15 de agosto (Asunción de la Virgen), el lunes 12 de octubre ( Fiesta Nacional de España), el domingo 1 de noviembre (Fiesta de Todos los Santos), el martes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y el viernes 25 de diciembre (Natividad del Señor).

Existen otros festivos comunes que las comunidades autónomas pueden desplazar a otro día. Así ha ocurrido con el jueves 2 de abril (Jueves Santo), que será festivo en toda España menos en Cataluña y Comunidad Valencia, pero no con el martes 6 de enero, el día de Reyes, que todas las comunidades han decidido mantener.

Entre las facultades reconocidas a las comunidades autónomas se encuentra también la posibilidad de sustituir el descanso del lunes siguiente a las fiestas nacionales que coinciden en domingo por la incorporación de otras que les sean tradicionales, así como la opción de celebrar San José (19 de marzo) o Santiago Apóstol (25 de julio) en su correspondiente territorio. En el caso de la Región de Murcia, será festivo el día de San José, que cae en jueves, por los que muchos podrán coger el próximo puente en la Región para disfrutar de cuatro días libres.

Así, en febrero no hay ningún festivo en toda la Región. Sin embargo, muchos municipios de la Región sí han elegido en febrero uno o dos días no hábiles para celebrar o bien sus fiestas patronales o los carnavales, como es el caso de Águilas. Así, estos son los festivos de febrero en los municipios de la Región:

Alhama de Murcia : 2 de febrero

: 2 de febrero Beniel : 2 de febrero

: 2 de febrero Pliego : 2 de febrero

: 2 de febrero San Javier : 3 de febrero

: 3 de febrero Águilas: 17 de febrero

Cabe recordar que el día 2 de febrero es la fiesta de La Candelaria, mientras que el día tres, festivo en San Javier, se celebra San Blas.