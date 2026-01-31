Paralizan cautelarmente el desmantelamiento de Puerto Mayor y la recuperación de la Caleta del Estacio

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha decidido paralizar cautelarmente la licitación del desmantelamiento de las instalaciones de Puerto Mayor y la recuperación ambiental de la Caleta del Estacio, que cuenta con un presupuesto de 25,77 millones de euros.

Este organismo admite el recurso especial en materia de contratación presentado por la Asociación de Constructores de Murcia, ACOMUR, y decide tomar esta medida porque "los perjuicios que podrían derivarse de la continuación por sus trámites del procedimiento de contratación son de difícil o imposible reparación".

En el documento presentado por ACOMUR se ponen de manifiesto diversos errores en la partida de Gestión de Residuos, que representa más del 55 por ciento del importe de ejecución material del contrato. En particular, el proyecto contempla el tratamiento conjunto de residuos peligrosos y no peligrosos.

Como consecuencia, el cálculo relativo a la retirada del material contaminado procedente de los rellenos resulta incorrecto, al infravalorarse tanto el tiempo necesario como el coste de su transporte hasta vertederos autorizados. Esto, a su vez, altera la estimación de emisiones de CO2 establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental.

El presidente de ACOMUR, José Juan González, ha valorado positivamente esta medida cautelar "necesaria para que se analice en profundidad toda la documentación de esta licitación y se actualice el pliego de esta obra, que es fundamental para el entorno en el que se ubica".

ACOMUR es una asociación que reúne a las mayores empresas constructoras de obra pública de la Región de Murcia. En total, todas ellas dan trabajo directo a más de 4.000 personas.

Entre los objetivos contemplados, la entidad también tiene como misión dar a conocer a la sociedad la importancia del sector de la obra pública. Las infraestructuras están en la base del estado de bienestar y su creación genera un valor añadido y multiplicador innegable.

Por otro lado, ACOMUR busca colaborar con la Administración para que las condiciones de adjudicación de las obras se ajusten a la realidad de las empresas y del mercado.