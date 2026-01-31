El nuevo Plan Industrial prevé elevar un 26% las exportaciones murcianas hasta 2035

La industria de la Región de Murcia se prepara para dar un salto que no se conocía hasta ahora ni en cifras ni en ambición. El próximo lunes 2 de febrero, el Gobierno regional presentará públicamente su nuevo Plan Industrial, una hoja de ruta que pone uno de sus focos en dos grandes palancas de futuro: el fuerte impulso a las exportaciones y el crecimiento del número de empresas innovadoras, especialmente pymes. Dos indicadores que marcarán el rumbo del sector hasta 2035 y que sitúan a la industria regional ante un escenario de transformación profunda.

El Plan, que será desvelado por el presidente Fernando López Miras en un acto en el Hub Audiovisual del Cuartel de Artillería de Murcia, nace con un objetivo claro de proyección exterior. Según las previsiones, las exportaciones industriales de la Región alcanzarán los 18.000 millones de euros en 2035, lo que supone elevar en más de un 26% el volumen actual. Una cifra que revela una vocación exportadora reforzada y una apuesta decidida por ganar peso en los mercados internacionales, en un contexto global cada vez más competitivo.

Junto a la internacionalización, la innovación se consolida como el otro gran eje diferencial del Plan. El documento fija como meta un aumento del 20% en el número de industrias innovadoras, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas. La digitalización, la transferencia tecnológica y la aplicación de la inteligencia artificial aparecen como herramientas clave para ampliar la base innovadora del tejido industrial, hacerlo más competitivo y, sobre todo, más resiliente frente a los cambios económicos y tecnológicos.

Detrás de estas cifras hay un proceso de trabajo poco habitual por su amplitud. El Plan Industrial es el resultado de más de un año de diálogo con el ecosistema industrial regional, en el que han participado más de cien agentes económicos y sociales: empresas de distintos tamaños y sectores, asociaciones empresariales, sindicatos, universidades, centros tecnológicos y de investigación, ayuntamientos y administraciones públicas, además de organismos nacionales y europeos. La participación se ha articulado a través de seis mesas de trabajo, más de cuarenta reuniones bilaterales y decenas de encuestas e informes sectoriales, incorporando incluso un estudio sobre la percepción social de la industria elaborado por la Universidad de Murcia y el Cemop.

Juan María Vázquez, durante una de las reuniones del grupo de trabajo 'Más Distribuida' para elaborar el Plan Industrial de la Región de Murcia. / CARM

Ese consenso ha permitido definir una visión compartida que trasciende los ciclos políticos y convierte el Plan en un proyecto de Región. No se trata solo de un documento estratégico, sino de una planificación con objetivos medibles, acciones concretas y un marco financiero que pretende garantizar una ejecución estable y eficaz en el tiempo.

Para ello, el Plan incorpora un sistema de indicadores de impacto que permitirá evaluar de forma objetiva su contribución al crecimiento económico, al empleo y a la modernización del tejido productivo. Exportaciones, innovación empresarial, talento o proyección exterior son algunas de las variables que marcarán el horizonte de progreso de la industria regional en los próximos años. La estrategia planteada, según fuentes de la Consejería de Industria, permitirá generar cerca de 60.000 oportunidades de empleo en el sector, de las que 17.000 corresponderán a puestos de trabajo de nueva creación. Un crecimiento que, según el Gobierno regional, estará vinculado a empleo cualificado, estable y alineado con las necesidades reales de las empresas.

En el terreno operativo, la estrategia se traduce en más de 250 actuaciones específicas, organizadas en distintos ejes. En el ámbito internacional, también se prevé el impulso de alianzas estratégicas con clústeres industriales de otros países, la participación en proyectos europeos y la organización de misiones industriales de cooperación tecnológica. También se desarrollará un catálogo digital de suelo industrial para atraer inversión y posicionar a la Región como destino industrial.

El consejero Juan María Vázquez, junto con el exministro portugués, Manuel Heitor. / CARM

La sostenibilidad energética ocupa un lugar central, con medidas para facilitar la implantación de energías renovables vinculadas a la industria, sistemas de almacenamiento, autoconsumo y generación compartida en polígonos industriales. El hidrógeno aparece como otro vector estratégico, asociado a procesos industriales intensivos en energía y a nuevos proyectos de alto valor añadido.

El Plan no elude los grandes retos estructurales. Garantizar los recursos hídricos, especialmente para sectores intensivos en agua, o acercar el sistema científico-técnico al tejido industrial son prioridades explícitas. En palabras del consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, el objetivo es "consolidar a la industria como motor de crecimiento, empleo de calidad y resiliencia", apoyándose en competitividad y talento. "Impulsamos una industria más moderna, más digital y más sostenible, y a la vez programas de formación adaptados a lo que piden las empresas", ha señalado.

Cabe destacar que la presentación del Plan contará además con la presencia de Manuel Heitor, exministro portugués y presidente del Grupo de Expertos de la Comisión Europea sobre Investigación e Innovación, una de las voces más influyentes en el debate europeo sobre el futuro de la industria. Su participación subraya la dimensión internacional de una estrategia que aspira a crear hasta 15.000 empleos jóvenes en el sector y a situar a la Región de Murcia en una nueva posición dentro del mapa industrial europeo.