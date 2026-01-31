Murcia colabora en dos guías europeas para mejorar el uso de las redes sociales entre los jóvenes

Evitar los riesgos de las redes sociales y enseñar a los más jóvenes a hacer un buen uso de ellas son algunos de los objetivos que persiguen los proyectos europeos (Dis)Connected Realities y Beyond Likes, en los que han colaborado las asociaciones murcianas Albores y Miras y de cuyo trabajo han salido dos guías europeas que ayudarán en este campo a aquellos profesionales que trabajan con niños y adolescentes: docentes, educadores, trabajadores sociales o psicólogos.

Para conocer mejor el desarrollo de estas iniciativas, el Hemiciclo de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia acogió este viernes la presentación de los resultados de estos proyectos europeos que han analizado el impacto de las redes sociales, la inteligencia artificial y la hiperconectividad en la juventud.

Irene Gallego, cofundadora de la Fundación Miras y organizadora del encuentro, explica a La Opinión que el estudio previo que se llevó a cabo entre 26 países para Beyond Likes dejó patente una realidad a la que es necesario dar solución, como es el hecho de que el 86% de los profesionales que trabajan con jóvenes demandan un 'reciclaje' sobre el uso adecuado de las redes sociales y contenidos propios con los que puedan formarse.

Esto les ha llevado a desarrollar una guía o manual dirigido a estos especialistas con la vista puesta en que sepan las pautas para hacer un buen uso de las redes y los sistemas de inteligencia artificial (IA). Al mismo tiempo se les forma para hacer frente a las problemáticas que van surgiendo en este campo, como puede ser el ciberbullying.

Los proyectos Beyond Likes y (Dis)Connected Realities han sido financiados por el Programa Erasmus+ de la Unión Europea (UE) y sobre ellos giró el encuentro de este viernes, titulado Jornadas de Proyectos Europeos: Juventud, redes sociales e innovación, una cita en la que los asistentes pudieron conocer el trabajo desarrollado durante casi dos años por las asociaciones murcianas junto a entidades de distintos países europeos.

Así, este viernes se presentaron una guía práctica y una web específica, concebidas para facilitar el acceso a la información y poner a disposición de organizaciones, profesionales y ciudadanía los aprendizajes, herramientas y buenas prácticas generadas a lo largo de los proyectos.

El proyecto (Dis)Connected Realities tiene una duración de 22 meses (junio de 2024 – abril de 2026) y está próximo a finalizar. Ha sido liderado por la Escola Profissional da Moita (Portugal) en colaboración con Albores y Miras y se ha centrado en analizar los efectos de la hiperconectividad, el bienestar digital y el impacto de las redes sociales en la vida cotidiana de la juventud.

Por su parte, Beyond Likes, con una duración de 18 meses (agosto de 2024 – febrero de 2026), ha sido impulsado por la Asociación Miras (España), Dragons’ Nest (Grecia) y Aequalitas (Portugal), y tiene como objetivo fortalecer las competencias digitales de organizaciones juveniles y profesionales, promoviendo un uso responsable de las redes sociales y la inteligencia artificial.

Irene Gallego considera "fundamentales" estas nuevas herramientas, ya que "si trabajas en el ámbito de la juventud hay que hablar su mismo idioma".