La leishmaniasis sigue aumentando en la Región de Murcia

El aumento generalizado de las temperaturas genera, sobre todo, incertidumbre. España como país mediterráneo podría experimentar una metamorfosis que lo convierta en un territorio tropical. Tener un clima de estas características podría implicar la llegada de más ciclones y huracanes con mayor intensidad; desencadenar cambios radicales en la flora y fauna peninsular; o importar enfermedades que proliferan en este tipo de climas cálidos.

Por todos estos motivos la Dirección General de Salud Pública estudia las enfermedades transmitidas por artrópodos vectores para prevenir contagios en la Región. De acuerdo con un estudio del Servicio de Epidemiología, todas estas enfermedades experimentan un ligero ascenso, salvo la leishmaniasis que crece más en toda la zona "del Levante español".

Esta última, de acuerdo al estudio, se ha "incrementado en la Región" entre 2023 y 2024. De forma concreta, hubo en la zona de Murcia un total de 43 casos en 2024. Indican que el crecimiento ha sido continuado desde el año 2016.

Asimismo, destacan que la distribución geográfica de la leishmaniasis en España es "muy desigual", ya que predominan las comunidades autónomas del Levante: por orden, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Islas Baleares y Cataluña fueron las comunidades con mayor incidencia en 2024.

Otras enfermedades

Las enfermedades sujetas a vigilancia que se incluyen dentro del grupo de "transmitidas por artrópodos vectores" son la enfermedad por virus chikungunya, el dengue, la encefalitis transmitida por garrapatas, la fiebre amarilla, la fiebre del Nilo Occidental, la fiebre exantemática mediterránea, la fiebre recurrente transmitida por garrapatas, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, la leishmaniasis, el paludismo o malaria, la enfermedad por virus Zika y la enfermedad de Lyme. Los datos utilizados para el estudio provienen de la notificación individualizada de casos a través del registro de enfermedades de declaración obligatoria.

Con respecto a la fiebre exantemática mediterránea en la Región ha continuado su comportamiento habitual en 2024, y se sitúa por debajo de las cifras nacionales de incidencia, tras superarlas momentáneamente en 2022. En 2024 la Región registró 5 casos.

De acuerdo a esta investigación, no se detectaron casos de chikungunya, encefalitis transmitida por garrapatas, fiebre amarilla, fiebre del Nilo Occidental, fiebre recurrente transmitida por garrapatas, fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, enfermedad por virus Zika o enfermedad de Lyme.

Virus como la chikungunya, el dengue o el paludismo se encuentran en situaciones epidémicas en un importante número de países de América Latina. De estas, en la Región las que más presencia tuvieron en 2024 fueron el dengue y el paludismo. En 2024 se registraron 18 casos de dengue, todos importados de Paraguay, Chile, Maldivas, Cuba e Indonesia; y 17 de paludismo en la Región, procedentes de Ghana, Guinea Ecuatorial, Nigeria, Mali y Burkina Faso. La enfermedad por virus chikungunya ha supuesto una excepción, puesto que la situación epidémica del virus en Latinoamérica no ha tenido un correlato en las cifras nacionales o regionales.

Desde la Comunidad recuerdan que en muchos casos las enfermedades trasmitidas por vectores no pueden prevenirse por vacunas. Por ello, su control está basado en la capacidad de reducir la fuente de vectores y su contacto con las personas.

De igual manera, aprovechan para comunicar a la población que pueden utilizar ciertas medidas preventivas como el uso de repelentes, mosquiteros, ropa protectora y la eliminación de agua estancada para evitar la reproducción de mosquitos.

Las enfermedades transmitidas por artrópodos vectores sujetas a vigilancia son un grupo heterogéneo de enfermedades en varios sentidos, puesto que comprenden enfermedades de transmisión autóctona y enfermedades para las que no existe circulación local establecida en España. De estas, debe tomarse en cuenta la situación internacional que atraviesan para valorar su comportamiento a nivel nacional y regional. Por tanto, la interpretación de los datos debe ser acorde al contexto individualizado de cada enfermedad.