IU-Verdes llama a movilizarse este domingo contra la caza con perros en Murcia y Cartagena

La Red Animalista de Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia ha hecho hoy un llamamiento a la participación en la marcha estatal contra la caza con perros, convocada por la Plataforma NAC – No a la Caza para este domingo 1 de febrero, coincidiendo con el Día Mundial del Galgo.

Así lo ha anunciado Dominic David Skerrett, recientemente nombrado responsable de la Red Animalista de IU-Verdes, en declaraciones realizadas esta mañana desde la plaza Hernández Amores de Murcia, uno de los puntos de la movilización en la Región junto a Cartagena, donde la protesta partirá desde la plaza de España.

“El final de la temporada de caza vuelve a dejar un reguero de abandono, maltrato y muerte de miles de galgos, podencos y otros perros utilizados como herramientas desechables”, ha denunciado Skerrett, quien ha señalado que esta realidad “permanece deliberadamente oculta por la ausencia de datos oficiales fiables y por la complicidad institucional del PP de López Miras con el sector cinegético”.

Desde IU-Verdes han puesto el foco en lo que califican como “un negocio sostenido por una oligarquía de grandes terratenientes, propietarios de cotos de caza privados, que no solo se lucran con esta actividad, sino que además reciben ayudas públicas, incluidas subvenciones de la Política Agraria Común, destinadas supuestamente al desarrollo rural”.

“Estamos hablando de dinero público europeo que acaba reforzando un modelo basado en la violencia contra los animales, la privatización del territorio y la impunidad”, ha afirmado el responsable de la Red Animalista.

Skerrett ha criticado duramente la exclusión de los perros de caza de la Ley Estatal de Bienestar Animal, una decisión que, a su juicio, “los deja en un limbo legal sin controles de bienestar, sin inspecciones en rehalas y perreras y sin garantías sanitarias mínimas”. Una desprotección que, ha recordado, se ve agravada por el nuevo Real Decreto de Núcleos Zoológicos y por decisiones adoptadas también a nivel europeo.

En este contexto, el portavoz animalista ha anunciado que IU-Verdes registrará iniciativas en la Asamblea Regional para exigir transparencia al Gobierno autonómico. Entre ellas, solicitarán información detallada sobre las relaciones entre la Administración regional y la Federación de Caza, así como un desglose exhaustivo de las subvenciones públicas que los ayuntamientos de la Región de Murcia conceden a sociedades de caza.

“La caza no es cultura ni tradición: es maltrato sostenido con dinero público. Y frente a eso, la sociedad tiene que organizarse y salir a la calle”, ha concluido Skerrett, animando a la ciudadanía a sumarse a las movilizaciones del 1 de febrero a las 12:00 horas en Murcia y Cartagena.