Irene de Miguel: "A la Región de Murcia la quieren condenar a ser tierra de sacrificio"

Este sábado se celebra en Murcia una nueva edición de los 'Aperitivos morados' de Podemos (11.45 horas en la sede de la calle Cartagena, Murcia), en la que intervendrá Irene de Miguel, diputada de Unidas por Extremadura en la Asamblea de esa comunidad y que, en las elecciones celebradas en diciembre, logró un gran resultado, pasando de 3 a 7 escaños. No es la primera vez que viene a la Región: "He visitado varias veces la ciudad y tengo primos de aquí". Ante los simpatizantes y dirigentes de la formación que lidera Ione Belarra a nivel nacional intentará trasladar las claves de la experiencia política de la izquierda alternativa en Extremadura y su aplicación al contexto social y político murciano.

¿Existen similitudes entre Extremadura y la Región de Murcia?

Murcia y Extremadura comparten muchas cosas. Una de ellas es formar parte de la periferia desconectada del resto del territorio. Además, tenemos unos índices económicos de desarrollo parecidos en cuanto a niveles de pobreza, de renta per cápita y de desempleo. Y, por desgracia, ahora mismo también tenemos similitudes en torno a la gestión política de las derechas en nuestras comunidades, que están provocando mucha incertidumbre en la gobernabilidad. En el caso de la Región de Murcia, Fernando López Miras fue más prudente que Guardiola y no adelantó las elecciones.

En las últimas elecciones su formación dio un salto adelante aunque, en conjunto, la izquierda se pegó un batacazo. ¿Viene con consejos para sus compañeros?

No vengo con consejos, sino a explicar la experiencia extremeña. Estamos en un momento de auge de los proyectos reaccionarios en todo el mundo y nosotras tenemos la obligación de seguir ofreciendo alternativas y mostrando que la solución no es que esto se convierta en la ley de la jungla, sino al revés: debemos apostar por lo que tenemos en común, que son nuestros servicios públicos y seguir construyendo sociedades más fraternales y menos individualistas. En Unidas por Extremadura llevamos muchos años trabajando y pateando nuestro territorio; estando presentes en todas las reivindicaciones sociales contra ese modelo extractivista que nos condena a ser tierra de sacrificio. Y creo que eso también lo compartimos con Murcia. Tanto en Extremadura como en esta región están llegando al calor de ayudas europeas muchos proyectos vestidos de transición energética, como pueden ser las plantas de biogás, que lo único que hacen es contaminar nuestro territorio y expulsar a la gente de las zonas rurales.

Aunque las pinten de verde, las plantas de biogás contribuyen a un modelo capitalista neocolonial y depredador de recursos

La posición contra estas plantas es una de las banderas de Podemos en la Región.

Aunque las pinten de verde, lo que hacen es contribuir a un modelo capitalista neocolonial y depredador de recursos. Estas plantas de biogás llevan consigo modelos de producción intensiva como las macrogranjas, sobre todo porcinas, que contaminan con cantidades ingentes de purines. Nosotros queremos ir a la raíz y apostamos por otro modelo de producción de alimentos más sostenible, con menos impacto en el territorio, que genere alimentos de calidad y que haga que las familias agricultoras y ganaderas puedan vivir dignamente.

A veces da la sensación de que hay que elegir entre medio ambiente o sector primario. ¿No siente que el campo toma más partido por la derecha?

Soy ingeniera agrónoma y en Extremadura he participado siempre en las movilizaciones del campo. Creo sus trabajadores se están dando cuenta de que los problemas que dicen que tiene el sector no son la realidad. Los agricultores no están preocupados por la Agenda 2030 ni porque haya muchas normativas ambientales. Lo que les pasa es que cada vez es menos rentable trabajar porque cada vez hay más presión sobre el agua y sobre la tierra por culpa de los fondos de inversión y grandes empresas agrícolas. Nosotros defendemos la actividad de la agricultura social y familiar, que es la que está siendo atacada por este modelo agroindustrial. Es el sistema extractivista y contaminante el que, por ejemplo, en la Región de Murcia, ha contaminado el Mar Menor.

¿Le resulta raro defender la misma postura que Vox sobre el acuerdo con Mercosur?

No defendemos lo mismo que Vox. Para empezar, ellos han cambiado su discurso. Los señores Buxadé y Tertsch apoyaron el tratado de libre comercio con Vietnam, que está arruinando a los agricultores de mi tierra porque son incapaces de competir. Ahora ya se han enterado de lo que suponen estos tratados para la agricultura familiar. Además, por lo menos en Extremadura, Vox no ha levantado ni una sola vez la voz ante los abusos que sufren los pequeños agricultores por parte de intermediarios y grandes empresas que incumplen constantemente la Ley de la Cadena Alimentaria y ponen precios que no cubren ni los costes de producción. Al final, lo que hacen es defender a estas multinacionales.

A ustedes les fue muy bien en las elecciones, no a los socialistas. ¿Tiene que irle mal al PSOE para que triunfe Podemos?

El Partido Socialista tiene un serio problema y no es que presentara un candidato, digámoslo así, poco adecuado. Esta no es la razón, sino un síntoma. Creo que izquierda se merece un proyecto valiente y sin mochilas que le permita defender soluciones en torno a la vivienda y al campo. El Partido Socialista tiene muchas mochilas. Solo hay que ver que, cuando gobiernan están más cercanos a las tesis de la derecha que a las de la izquierda.

El Gobierno de España ha revivido gracias a la propuesta de Podemos de regularización de inmigrantes

¿Y Sumar tiene mochilas? Como en la Región de Murcia, no fueron juntos a la cita electoral. ¿No cree necesario un frente amplio ante una derecha en auge?

De Murcia no puedo hablar porque no conozco la situación, pero en Extremadura llevamos mucho tiempo trabajando en el espacio de la izquierda alternativa y nos pareció absurdo crear un proyecto nuevo, más en clave nacional que en clave extremeña. En cuanto al frente amplio, creo que cuanta más fuerza tengamos para cambiar las políticas que nos quieren hacer, mejor. Siempre hay que mirar por el fin último.

¿Ve mucho futuro al Gobierno de España actual?

Creo que ha revivido gracias a la propuesta de Podemos de regularización de inmigrantes, la gran medida de esta legislatura, algo que no solo nos llena de orgullo, sino que es una medida justa y llena de humanidad. Ese es el camino.