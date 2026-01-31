"Sin energía no hay industria, y sin seguridad jurídica no hay inversión", advierten los empresarios

El debate sobre el modelo industrial de la Región de Murcia suma una nueva voz colectiva. A pocos días de que el Gobierno regional presente las grandes líneas de su Plan Industrial, los empresarios del sector de las renovables y del hidrógeno verde, junto a los colegios profesionales de ingenieros industriales, han hecho público un manifiesto en el que defienden con rotundidad que el futuro industrial de la Región pasa por una apuesta decidida por las energías limpias.

El posicionamiento, dado a conocer ayer, está respaldado por la Asociación de Empresarios de Energías Renovables (Aremur) y la Asociación de Empresas Productoras del Hidrógeno Verde (Ahmur), ambas integradas en FREMM, así como por los Colegios de Ingenieros Industriales y de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia, que representan a cerca de 5.000 profesionales de todos los sectores productivos.

Las entidades firmantes coinciden en que el desarrollo de un modelo energético sólido, competitivo y alineado con la normativa europea es un factor determinante para el crecimiento económico, la creación de empleo y la atracción de inversión productiva. En este sentido, advierten de que el despliegue completo del Plan Industrial regional —que prevé hasta 60.000 oportunidades de empleo en la próxima década— solo será posible si se protege y potencia el desarrollo de las energías limpias.

"El suministro energético no es un factor accesorio, sino un pilar estratégico para la industria", subraya el manifiesto. Sectores clave de la economía regional como la industria alimentaria, química, tecnológica o logística dependen cada vez más de un acceso estable a energías limpias para reducir costes, avanzar en la descarbonización y mantener su competitividad en los mercados internacionales.

Piden un marco estable para su implantación y encaje en la normativa ambiental y territorial

Este diagnóstico es compartido por los presidentes de Aremur y Ahmur, Francisco Espín y Eduardo Piné, así como por los decanos de los colegios profesionales, Miguel Ángel Sola (COITIRM) y Marcos Mateo (COIIRM). Todos ellos coinciden en la necesidad de impulsar un debate energético riguroso, basado en criterios técnicos y objetivos, y sustentado en el diálogo social y la colaboración institucional.

El documento pone el acento en la importancia de desarrollar las infraestructuras energéticas necesarias aprovechando las ventajas competitivas de la Región de Murcia, especialmente su potencial en energías renovables y gases verdes. Al mismo tiempo, reclama un marco estable de diálogo que facilite su implantación desde el respeto a la normativa ambiental y la convivencia territorial.

La seguridad jurídica aparece como otro de los ejes centrales del manifiesto. "Sin energía no hay industria, y sin seguridad jurídica no hay inversión", advierten las organizaciones firmantes, que reclaman un entorno predecible capaz de reforzar la confianza de los inversores y su compromiso con la Región.

Un 22,7% del VAB

Actualmente, la industria regional genera más de 32.700 millones de euros de facturación y 88.000 empleos, lo que representa el 22,69% del Valor Añadido Bruto regional, más de seis puntos por encima de la media nacional. Un peso económico que, según el sector, exige un marco energético estable que permita planificar inversiones a medio y largo plazo.

El manifiesto concluye señalando que la Región de Murcia se encuentra ante un momento decisivo: consolidar un modelo energético seguro, ordenado y plenamente legal que refuerce el progreso económico y social, impulse la economía circular y sitúe al territorio como referente europeo en gestión eficiente y sostenible de los recursos energéticos.