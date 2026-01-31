Podemos destaca la importancia de reforzar una alternativa de izquierdas en la Región de Murcia

Unidas Podemos ha realizado un análisis positivo de los resultados obtenidos en las elecciones de Extremadura. Varios de sus miembros han dedicado palabras a la Región de Murcia que consideran como un "territorio de la periferia" que comparte características con la comunidad extremeña.

“Extremadura, como la Región de Murcia, es una tierra de sacrificio que ha sido esquilmada”. Con estas palabras la diputada de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha recibido en Murcia a la diputada y portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, y a la concejala de Unidas Podemos en Plasencia, Mavi Mata, como apertura de una nueva edición de los Aperitivos Morados. En el encuentro, de Miguel ha compartido su reciente experiencia electoral en la comunidad extremeña y ha destacado la importancia de reforzar una alternativa de izquierdas en la Región “como herramienta para mejorar la vida de la gente y transformar sus problemas en soluciones”.

“Ambos territorios —la Región y Extremadura— tienen mucho en común: han sido condenados por sus élites al abandono y a soportar un modelo económico que solo genera las mayores tasas de problemas, desigualdad y fracaso escolar del país”, ha evidenciado Marín ante los medios de comunicación, acompañada tanto de de Miguel como del diputado de Podemos en el Congreso, Javier Sánchez Serna, que ha resaltado que en la Región, como en la comunidad extremeña, “un PP engorilado sigue recortando derechos sociales de la mano de Vox”. “Queremos aprender y seguir aprendiendo de Extremadura, donde han superado el 10% de los votos en plena ola reaccionaria”, ha añadido el diputado.

“Es muy importante el resultado que Podemos obtuvo en las últimas elecciones de Extremadura —siete escaños y más de 54.000 votos— y el trabajo que han venido haciendo en los últimos años”, ha proseguido Marín. “Han demostrado que se puede poner una izquierda en pie apegada al terreno, que habla de los problemas de la gente, que ilusiona y que puede continuar creciendo”.

Irene de Miguel, por su parte, ha puesto sobre la mesa los lazos de conexión política, social y económica entre Extremadura y Murcia. “Nos une, por desgracia, compartir índices de desarrollo y pobreza muy similares, y esa condición de periferia incomunicada, que además está peleando contra proyectos extractivistas y contaminantes como las plantas de biogás”, ha afirmado.

La portavoz morada en el Parlamento extremeño ha destacado, como otro vínculo, “la forma de hacer política arraigada al territorio, que recorre cada pueblo, que escucha, que piensa en los problemas de sus vecinos y vecinas y que quiere ser una herramienta útil para la ciudadanía”. “Los territorios tienen que tener voz propia, y tienen que ser un espejo donde la gente pueda mirarse libremente”, ha concluido.

Al acto han acudido asimismo la coordinadora de Izquierda Unida en el municipio de Murcia, Liliana Mellado, así como su responsable de Comunicación, Cristina Morano, y su responsable de Organización, César Béjar.