¿Cuándo acabará el temporal de viento en la Región de Murcia? Esta es la previsión

Está siendo un invierno con todos los ingredientes en la Región de Murcia. Si la estación comenzó con una sucesión de borrascas, bajas temperaturas y varias nevadas, el viento se ha convertido en el principal protagonista durante la última semana. Los avisos activados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) han sido una constante estos días en todas las comarcas por rachas que han superado los 100 km/h, dejando incidencias como la caída de un árbol de grandes dimensiones en la Gran Vía de Murcia o la de la cruz de la iglesia de San Nicolás de Bari.

Hasta las 13:30 h, el 1-1-2 ha gestionado 76 llamadas, correspondientes a 69 asuntos, relacionados con el episodio de viento que afecta a la Región de Murcia.

El 1-1-2 llegó a registrar hasta casi 400 incidencias solamente en la jornada del martes.

El despredimiento de la rama de un árbol a consecuencia del viento paralizó la Gran Vía de Murcia / Juan Carlos Caval

El fuerte viento que azota la Región ha dejado algunas incidencias durante la jornada del viernes. Entre ellas, el vuelco de varias vallas instaladas con motivo de la TotalEnergies Maratón Murcia Costa Cálida, prevista para celebrarse este domingo. Tal y como se aprecia en la imagen, las rachas de viento han derribado parte del vallado colocado en algunos puntos del recorrido, un hecho que evidencia la intensidad del episodio y refuerza la necesidad de extremar las precauciones mientras se mantenga activo el aviso amarillo decretado por la AEMET.

El viento derriba algunas vallas instaladas para la TotalEnergies Maratón Murcia Costa Cálida del domingo / L.O.

Previsión para los próximos días

Este sábado será desactivada a las 15.59h la alerta amarilla vigente en toda la Región por rachas de viento de hasta 70 km/h y, en principio, no hay previsto hasta el momento que en los próximos días vuelvan a activarse.

De cara a la jornada del domingo, se esperan vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente oeste en el litoral y en las sierras. Y en la del lunes, vientos flojos de componente oeste, tendiendo a moderados y con intervalos fuertes en el litoral durante las horas centrales del día, sin descartar rachas muy fuertes en el litoral y Noroeste.

El lunes sí que estará activa una alerta amarilla por fenómenos costeros en el Campo de Cartagena y Mazarrón, donde se esperan olas que pueden alcanzar los 3 metros de altura.