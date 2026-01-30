Ofensiva de Vox en la Asamblea Regional y el Congreso para exigir más bajadas de impuestos

Nueva ofensiva de Vox en toda España para exigir una bajada de impuestos a través de proposiciones no de ley que serán debatidas tanto en el Congreso de los Diputados como en los parlamentos autonómicos como la Asamblea Regional.

La formación de Santiago Abascal considera que la propuesta del Gobierno de España de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 3,1% para 2026, hasta los 1.221 euros, es una "campaña de marketing absolutamente insuficiente" frente a una "inflación desbocada que ha disparado el coste de la vida" y ha provocado una "pérdida constante de poder adquisitivo" entre los españoles.

A través de esta iniciativa, Vox propone que cualquier subida salarial se financie recortando el "gasto público improductivo", como los "chiringuitos ideológicos" y las "subvenciones que no mejoran la vida de los ciudadanos".

Aboga por la recuperación de la deducción por inversión en vivienda habitual y la extensión a toda España de la deducción por gastos de alquiler

Además, insta al Gobierno a aplicar una "rebaja drástica" del IVA, reduciendo el tipo general del 21% al 18% y el reducido del 10% al 8%, así como a establecer de forma permanente el IVA al 0% para productos básicos y el 4% para las facturas de luz, gas y agua.

Por último, reclama una reforma profunda del IRPF, con un mínimo exento de 22.000 euros y una reducción de cuatro puntos porcentuales en el tipo impositivo por cada hijo; la recuperación de la deducción por inversión en vivienda habitual y la extensión a toda España de la deducción por gastos de alquiler; y bonificar al 100% la cuota de la Seguridad Social a los autónomos que no alcancen el SMI.

La diputada de Vox en el Congreso de los Diputados Lourdes Méndez alertó de una "grave degradación" de la economía familiar que sitúa a millones de hogares en una auténtica "emergencia económica". La parlamentaria murciana señaló que los principales indicadores económicos evidencian esta pérdida de prosperidad: "El precio de los alimentos se ha duplicado desde 2002, con subidas récord desde 2018 en productos básicos como los huevos, que han aumentado un 93%, o la leche, un 55%. A ello se suma una subida del 146% en el precio de la luz en los últimos 15 años, empujando a más de diez millones de personas a la pobreza energética".

En la Región, 1 de cada 5 personas no pudo calentar su casa y cerca del 15% tuvo dificultades para pagar las facturas Lourdes Méndez — Diputada Vox Congreso

Asimismo, denunció que el acceso a la vivienda y los suministros básicos es cada vez más difícil para los ciudadanos. "En la Región de Murcia, 1 de cada 5 personas no pudo calentar su casa y cerca del 15% tuvo dificultades para pagar facturas de luz, gas o agua, mientras la carga fiscal por español ha aumentado en más de 2.400 euros desde 2017", denunció.

Finalmente, Méndez defendió la necesidad de establecer una prioridad nacional, garantizando que los españoles tengan preferencia en el acceso a ayudas sociales y programas de vivienda pública.

Los españoles pagan hoy más de 2.500 euros en impuestos que hace apenas tres años, sin recibir a cambio mejores servicios públicos Rubén Martínez Alpañez — Diputado Vox Asamblea

Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, denunció este viernes que "hoy los salarios de los españoles son más bajos que hace tres años, mientras los precios de los alimentos no dejan de subir, haciendo prácticamente imposible llegar a final de mes". Para él, esta pérdida de poder adquisitivo es consecuencia directa de "las políticas mafiosas del Partido Socialista y de la estafa del Partido Popular, empeñados en recaudar cada vez más para mantener sus chiringuitos, su red de subvenciones y su compra de votos". En este sentido, advirtió de que los españoles "pagan hoy más de 2.500 euros en impuestos que hace apenas tres años, sin recibir a cambio mejores servicios públicos".

Alpañez reclama una bajada radical de impuestos, con especial atención a las familias y a los trabajadores que peor lo están pasando. "Hay autónomos que están ganando por debajo del SMI y a los que el Gobierno asfixia con cuotas imposibles. Para ellos debe existir cuota cero, y quienes ganen menos de 22.000 euros no deben hacer la declaración de la renta", defendió.