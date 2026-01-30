Tres de cada cuatro niños murcianos tiene déficit de naturaleza

Tres de cada cuatro menores murcianos tienen déficit de naturaleza. Es decir, no pasan el suficiente tiempo diario relacionándose en un entorno natural, lo que puede afectar de forma considerable a su estado de salud y está relacionado con peores indicadores de bienestar, sueño y desarrollo.

Así lo indica el pediatra murciano Juan Antonio Ortega, coordinador del comité de Salud Medioambiental de la Asociación Española de Pediatría (AEP) y responsable de la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica del Hospital Virgen de la Arrixaca, quien ha liderado un estudio que valida un nuevo indicador de salud infantil y adolescente que evalúa el grado de relación de niños y jóvenes con el entorno natural y sus experiencias cotidianas al aire libre. La validación del Índice de Conexión y Experiencia con la Naturaleza (NCEI), ha sido publicada en la revista científica People and Nature, de la British Ecological Society, en un estudio que analiza datos de 3.395 escolares de entre 7 y 17 años y revela que tres de cada cuatro presentan un déficit de experiencias en la naturaleza.

Este índice evalúa dos dimensiones clave: la conexión emocional y cognitiva con la naturaleza y las experiencias reales en entornos naturales. A diferencia de otros cuestionarios, esta herramienta no solo mide, sino que ofrece recomendaciones personalizadas a los propios jóvenes y orientaciones prácticas para familias, escuelas, profesionales sanitarios y ayuntamientos.

El especialista llega a indicar que "la evidencia científica confirma que reconectar a la infancia y la adolescencia con la naturaleza es una estrategia clave de salud pública para mejorar el bienestar, el neurodesarrollo y la equidad en salud".

Desde la Asociación Española de Pediatría apuntan que el trabajo ha sido desarrollado por un equipo nacional e internacional del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB), Universidad de Murcia; el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) de Madrid; el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona; la Universidad de Puerto Rico y la Icahn School of Medicine en Mount Sinai (EEUU).

Beneficios para la salud

Juan Antonio Ortega explica que la evidencia científica acumulada muestra que un mayor contacto regular con la naturaleza se asocia con una reducción de la ansiedad y la hiperactividad, una mejor calidad del sueño, beneficios en el neurodesarrollo y un efecto protector sobre la calidad de vida y la salud física y emocional. "Estos hallazgos refuerzan el papel de una pediatría más global y de la necesidad de diseñar entornos urbanos más saludables como herramientas clave de prevención y promoción de la salud desde edades temprana", insiste.