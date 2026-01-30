Seiscientas mujeres al mes buscan ayuda frente a la violencia de género en la Región

Un total de 7.226 mujeres fueron atendidas en 2025 por la red regional de recursos para víctimas de violencia de género, una cifra que se mantiene prácticamente estable respecto al año anterior, con un ligero descenso del 2,21 por ciento, según el balance presentado este jueves por la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, en el CAIVAX ‘La Jacaranda’ de la pedanía murciana de El Palmar.

Esta cifra supone que la Red CAVI prestó atención a una media de unas 600 mujeres al mes a lo largo del último año, cerca de un 3 por ciento menos que en 2024. De las atenciones realizadas en los Centros de Atención a Víctimas de Violencia de Género, tres de cada cinco fueron presenciales, aunque la atención telefónica continúa ganando protagonismo como recurso de apoyo.

Atención psicológica, el recurso con mayor demanda

Dentro de los servicios especializados, la atención psicológica se consolidó como el recurso más demandado, al concentrar cerca del 40 por ciento de las intervenciones, un porcentaje similar al del ejercicio anterior. Este dato, subrayó la consejera, pone de manifiesto la importancia de este servicio para ofrecer acompañamiento, escucha y apoyo a las mujeres que buscan dejar atrás situaciones de maltrato.

El balance refleja también un descenso en el número de intervenciones por mujer atendida, que pasó de una media de 6,2 en 2024 a 5,8 en 2025. En términos globales, las actuaciones se redujeron de 45.750 a 42.131. Según explicó Ruiz, esta evolución responde a una mayor autonomía de las víctimas que solicitan ayuda.

En paralelo, el dispositivo de atención telefónica urgente 112 para mujeres víctimas de violencia registró un incremento del 5,14 por ciento en las llamadas relacionadas tanto con violencia de género como con violencia sexual, lo que confirma una mayor utilización de este canal de acceso inmediato a los recursos.

El 112 ha registrado en 2025 un aumento del 5,14% en las llamadas relacionadas a violencia de género y sexual

Por su parte, el Servicio de Atención Psicológica para Menores Víctimas de Violencia de Género (SAPMEX) atendió a 876 menores durante el último año, lo que supone un aumento del 7,4 por ciento respecto a 2024.

En cuanto al CAIVAX ‘La Jacaranda’, Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual, el número total de atenciones descendió en 413 durante 2025, al pasar de 4.068 a 3.655. No obstante, la atención presencial se ha convertido en la modalidad más solicitada en este recurso.

Tres nuevas incidencias por fallos en las pulseras antimaltrato

Durante la presentación del balance, la consejera informó además de que tres mujeres han comunicado recientemente nuevas incidencias derivadas de fallos en las pulseras antimaltrato, que habrían puesto en riesgo su seguridad. Las víctimas alertaron de errores en los dispositivos en distintos CAVI de la Región, donde recibieron asesoramiento y atención inmediata.

Una de las mujeres denunció que su agresor se quitaba la pulsera sin que el sistema emitiera aviso

Una de las mujeres denunció que su agresor se quitaba la pulsera sin que el sistema emitiera aviso, mientras que otra relató una situación de alarma generada por un aviso erróneo, pese a que el maltratador no se encontraba cerca. Ante estos hechos, Ruiz reiteró su petición a la Delegación del Gobierno para reforzar la coordinación y la comunicación de incidencias.

"El Gobierno regional mantiene su compromiso de apoyar a las mujeres afectadas por estos fallos", aseguró la consejera, quien destacó que desde la Consejería de Política Social se mantiene activo el refuerzo del asesoramiento jurídico y psicológico, así como el acompañamiento a las víctimas en toda la Red CAVI para colaborar en su protección.