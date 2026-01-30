La Región de Murcia batirá récords en Fruit Logistica con 73 empresas en Berlín

La Región de Murcia vuelve a mirar a Berlín como escaparate clave de su potencia hortofrutícola. A las puertas de una nueva edición de Fruit Logistica, la mayor feria internacional del sector, representantes institucionales y empresariales subrayaron este viernes en el mercado de Vistabella (Murcia) la importancia estratégica de esta cita, que este año contará con una presencia regional histórica.

La consejera de Agricultura, Sara Rubira, destacó que la participación murciana crece un 16 por ciento y alcanza un récord de 73 empresas, "la más numerosa de la historia", agrupadas mayoritariamente en Proexport, Fecoam y Apoexpa. A ellas se suman firmas de tecnología agrícola, cuya presencia refuerza, según explicó, la apuesta por una agricultura "más rentable, más sostenible y que garantice la seguridad y la soberanía alimentaria".

Rubira agradeció el respaldo del sector y de las entidades colaboradoras, y remarcó que la asistencia a Berlín es una cita marcada en rojo en el calendario regional. "Somos conscientes de la importancia que el mercado alemán tiene para nuestros productores y exportadores, como principal destino de nuestras frutas y hortalizas", afirmó, subrayando además el valor de la feria como punto de encuentro mundial de importadores de los cinco continentes. La delegación murciana será una de las más numerosas de España en la 34ª edición del certamen y contará, un año más, con la presencia del presidente regional, Fernando López Miras.

El estand institucional, de 70 metros cuadrados, dispondrá de cocina, sala de catas, zonas de reuniones y espacios para presentaciones. En conjunto, la Región de Murcia superará los 610 metros cuadrados de exposición en el pabellón 18, configurado como lugar de encuentro y acogida para compradores interesados en la oferta regional.

"Berlín es el corazón económico de Europa", señala el presidente de Apoexpa

Desde el sector, el presidente de Fecoam, Santiago Martínez, recordó que la estrategia de acudir unidos a Berlín ha demostrado su eficacia desde hace más de dos décadas. A su juicio, la capital alemana sigue siendo "el país que compra" y un espacio imprescindible para reencontrarse con los clientes y optimizar esfuerzos comerciales.

En la misma línea, el presidente de Proexport, Mariano Zapata, señaló que la feria permite transmitir confianza y continuidad a los mercados europeos, demostrando la capacidad de la Región para suministrar productos de alta calidad pese a las dificultades del contexto productivo. Por su parte, Joaquín Gómez, presidente de Apoexpa, definió Berlín como "el corazón económico de Europa" y defendió la obligación de la Región de mostrar su potencial, competitividad y liderazgo para seguir siendo la referencia hortofrutícola del continente.