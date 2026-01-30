El personal no docente de Educación reclama en la calle mejoras laborales

Medio centenar de profesionales pertenecientes al colectivo de personal no docente de Educación ha salido este viernes a la calle para exigir mejoras laborales a la Consejería. La protesta ha sido convocada por los sindicatos CCOO, Intersindical y UGT y se ha celebrado a las puertas del departamento que dirige Víctor Marín.

El personal no docente que trabaja para Educación está formado por cerca de 3.000 personas perteneciente a distintos cuerpos como personal administrativo de centros, de gestión y proyectos; personal de limpieza; ordenanzas; auxiliares técnicos educativos; educadoras infantiles; intérpretes de lengua de signos; fisioterapeutas; enfermeras; trabajadoras sociales; cocineras; auxiliares de mantenimiento, de seguridad y las educadoras en intervención social.

La delegada de Personal de Administración y Servicios de CCOO, Paula Mayol, recuerda que esta protesta se ha convocado en dos días no lectivos para permitir la asistencia de los afectados: la primera tuvo lugar el pasado 28 de noviembre, cuando se convocó al personal no docente de Primaria y Educación Especial; y este viernes, 30 de enero, cuando se ha convocado a los propios de Secundaria.

Mayol insiste en que "tenemos la profunda convicción que el buen funcionamiento de nuestros centros educativos va más allá de la labor docente, sustentándose en este gran abanico de perfiles profesionales. Sin embargo, tenemos una insatisfacción laboral generalizada por la falta del reconocimiento profesional, la excesiva carga de trabajo, la alta temporalidad de los puestos, la falta de sustituciones y la necesidad de modificación y creación de la normativa que nos rige".

Recuerda a su vez que llevan años protestando a través de escritos y reuniones "ante la precariedad laboral, la injusta, desfasada y ausente normativa que se viene aplicando al personal no docente" y explica a La Opinión que solicitaron hace un mes una reunión al consejero Víctor Marín para exponerle la preocupación que existe y las demandas de los distintos colectivos, encuentro para el cual aún no tienen una fecha.

Entre las reclamaciones destaca la reducción de la temporalidad del personal no docente, ya que "en estos momentos hay unos 200 puestos vacantes que se están cubriendo mediante contratos programa, con el perjuicio que esto supone para los afectados, que son despedidos cada 30 de junio al terminar el curso escolar". También lamenta que no exista ningún contrato de intérprete de lengua de signos y mediadores comunicativos a tiempo completo y que las plazas de las educadoras infantiles no se hayan convocado tres años después de haber comenzado a funcionar las aulas de 2 años en los colegios públicos de la Región.