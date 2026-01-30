La miel y las abejas entran de lleno en la protesta del campo: "Los apicultores estamos totalmente olvidados; los costes no paran de subir"

Entre los tractores parados y las pancartas desplegadas, los apicultores murcianos también se sumaron al plante del campo murciano para "no ser olvidados por Europa". Un sector más pequeño en número que los que representan los agricultores o ganaderos, pero clave para la Región de Murcia y que se siente de forma importante castigado por el tratado de Mercosur, la entrada masiva de miel de terceros países y unos precios que no cubren los costes de producción.

Carlos Zafra, veterinario y responsable de la Asociación de Apicultores de Murcia, estaba al frente este jueves del grupo que se concentró en la MU-32 a la altura del Empalme de Archena para defender su trabajo.

¿Por qué los apicultores se han sumado también a esta protesta masiva del campo?

Para nosotros lo más importante es ser visibles, porque somos uno de los sectores más afectados por el tratado de Mercosur. Muchas veces no se nos tiene en cuenta y esta movilización es una oportunidad para que se vea que la apicultura también está en una situación muy complicada. La gente no se imagina las toneladas de miel que están entrando en Europa con aranceles muy bajos, en torno al 17%. Argentina es el segundo exportador de miel a la Unión Europea y el impacto que esto tiene en nuestro sector es enorme. No se trata de menospreciar a otros sectores, pero la realidad es que el sector apícola está siendo duramente golpeado por este acuerdo comercial.

¿Qué diferencia al sector apícola del resto del sector agrícola en este contexto?

La sociedad, en general, identifica esta protesta con lo que es el sector agrícola, pero muchas veces se olvida de la apicultura. Estamos totalmente olvidados. No existe prácticamente ningún tipo de prestación o ayuda específica por parte de Europa para los apicultores. No hay medidas reales de apoyo y eso nos deja en una situación de absoluta desprotección. Somos un sector pequeño, como se puede ver hoy aquí en comparación con los agricultores, pero no por ello menos importante. En la Región de Murcia hay alrededor de 150 familias que viven exclusivamente de la apicultura, y para todas ellas esta situación es muy preocupante.

¿Cómo puede influir directamente el tratado de Mercosur en el precio de la miel?

Influye directamente sobre unos precios que ya de por sí son demasiado bajos. Se estima que el precio puede bajar entre 10 y 20 céntimos por kilo, o incluso más, cuando ya estamos muy por debajo de los costes de producción. Esto es otra losa más que se suma a un sector que ya está muy castigado.

¿A qué otros problemas se enfrentan los apicultores en su día a día?

Tenemos un nivel de impuestos muy alto, el precio del combustible está disparado y los gastos no dejan de subir. Los camiones que se ven hoy aquí son un buen ejemplo, porque la apicultura murciana es de larga trashumancia. Nos movemos mucho y gastamos muchísimo en combustible. Los costes suben constantemente, pero los precios de venta no paran de bajar. Esa es la gran contradicción que nos está ahogando como sector.

¿Qué soluciones plantean desde la apicultura?

Si Europa quiere alimentos baratos en el mercado, de alguna forma tendrá que equilibrar la balanza. No se puede exigir precios bajos sin ofrecer contraprestaciones reales. Hablamos de bajadas de impuestos efectivas, ayudas directas o medidas que permitan a las familias vivir de su trabajo, porque si no, no van a poder hacerlo.