Joaquín Martínez: “López Miras tiene que explicar por qué sus diputados han votado en contra de aumentar los ingresos de la mayoría social de la Región”

El diputado del PSRM en el Congreso Joaquín Martínez Salmerón ha declarado este viernes que “López Miras tiene que explicar a los ciudadanos por qué ha votado en contra de aumentar los ingresos de la mayoría social de esta Región”.

Durante su intervención ante los medios de comunicación, acompañado de las diputadas nacionales Caridad Rives e Irene Jódar, y la senadora Mariló Flores, el diputado socialista ha detallado que, entre las medidas incluidas en el decreto ómnibus se encontraba un incremento del 2,7% para las pensiones contributivas, otro del 7% para las pensiones mínimas, mientras que las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital crecían un 11,40%. Esta subida se añadía a las efectuadas desde 2018, por el actual Gobierno de España que ha supuesto un aumento de las pensiones de entre 350 y 425 euros cada mes.

En este sentido, ha explicado que, como consecuencia del voto en contra de los diputados y diputadas del Partido Popular y de Vox de la Región de Murcia, entre otros, un total de 270.649 pensionistas de nuestra región dejarán de percibir 36 euros de media al mes, es decir, más de 500 euros al año. En el caso de las pensiones mínimas no contributivas, la pérdida potencial se sitúa entre 50 y 100 euros mensuales, dependiendo del caso.

“Tendrá que ser López Miras y el Partido Popular quien dé explicaciones a los pensionistas, y a los perceptores de estas prestaciones, por qué ha ordenado a sus diputados que voten en contra de estas mejoras para nuestra región”, ha insistido.

“No vale que el PP intente justificar diciendo que no ha votado en contra la subida de las pensiones por otras medidas como que se beneficiaba a las okupas, algo rotundamente falso. El Partido Popular ha hecho simplemente lo que viene haciendo históricamente en este país”, ha añadido.

Al hilo, ha recordado que, en los años 2012, 2013, 2017 y 2018, los Gobiernos del Partido Popular no subieron las pensiones sobre la base de la revalorización del IPC y que en 2014 y 2018, apenas las subieron un 0,25% generando una ola de indignación al enviar una carta comunicando la subida cuyo coste era mayor que el incremento que percibían los pensionistas.

“Basta ya de excusas. Desde el Partido Popular tienen que decir la verdad: que no defienden el actual modelo que ha elegido este país para que las pensiones se actualicen sobre la base del IPC”, ha aseverado el diputado socialista.

El PP también ha votado en contra de la prórroga del Real Decreto que fijaba el Salario Mínimo Interprofesional para 2025. “Aunque la fijación del SMI no cambia, sí se generan problemas al decaer el decreto: No existe una cobertura automática, se genera incertidumbre para trabajadores con salarios bajos, se dificulta la planificación de empresas y contratos, especialmente en sectores con alta temporalidad, como la agricultura”.

“Desde que gobierna Pedro Sánchez, el salario mínimo interprofesional se ha incrementado un 60%, pasando de los 735,90 € a los más de 1.184 en el 2025 y que alcanzará los 1.221 euros en el 2026. 180.000 murcianos y murcianas se han beneficiado de una subida del salario mínimo interprofesional de 448 euros al mes”, ha recordado.

Además, ha detallado que, en la Región de Murcia, con una tasa de pobreza del 32% que llega hasta el 43,9% en el caso de la pobreza infantil, según la tasa AROPE, el voto en contra del PP a las medidas del escudo social, impactarán directamente sobre la población más vulnerable, como el 20% que sufre pobreza energética.

“En diciembre del 2025, 72.330 familias de la región de Murcia percibieron el bono social eléctrico. Como consecuencia de la derogación del Real Decreto, podrán ver cómo estas familias murcianas tendrán un coste, un incremento del coste de la energía de entre 50 y €150 al mes”, ha explicado Martínez Salmerón.

Por otra parte, ha señalado que el voto en contra del PP también perjudica a los trabajadores autónomos porque se ha votado en contra de las excepciones fiscales para trabajadores por cuenta propia de sectores como el transporte, el comercio, la hostelería o la agricultura y ganadería puesto que el Real decreto recogía conservar el límite máximo para módulos vigentes.

“Esto supone que 34.129 trabajadores por cuenta propia de la Región de Murcia se vean perjudicados y vean limitada la posibilidad de acogerse a los límites establecidos para módulos”, ha concretado.

En otro orden de cosas, el Real Decreto también actualizaba las entregas a cuenta a las CC.AA. y las entidades locales. Su derogación supondrá privar a las arcas regionales de 760 millones de euros.

“Esto implica menor capacidad para financiar sanidad, educación y dependencia. Mayor presión sobre el presupuesto regional al igual que ocurrirá con los ayuntamientos. El Partido Popular de la Región de Murcia prefiere atacar al Gobierno de España y confrontar con Pedro Sánchez antes que defender los intereses de la región”, ha lamentado el diputado socialista.

Las repercusiones de la derogación del decreto ómnibus en la Región de Murcia se resumen así: “Menos ingresos para los pensionistas, menos protección para hogares vulnerables, incertidumbre para trabajadores con salarios bajos, mayor presión fiscal y administrativa para agricultores y autónomos y menores recursos para la Comunidad Autónoma”.

“El voto en contra de este decreto no es un voto en contra, contra el Gobierno ni contra Pedro Sánchez. Es un voto contra España y en contra los ciudadanos y ciudadanas de la región de Murcia. Es votar en contra de un país que quiere más protección, que quiere más calidad de vida y que quiere seguir avanzando”, ha concluido el diputado.

Guardiola: “Si al PSOE le importan los pensionistas, que lleven al Congreso un decreto limpio y sin chantajes y el PP votará a favor”

La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia y diputada nacional Miriam Guardiola ha subrayado, en respuesta al PSRM, que “si al PSOE le importan de verdad los pensionistas, que lleven al Congreso un decreto limpio y sin chantajes y el PP votará a favor”.

“Los socialistas vuelven a mentir: el PP está a favor de la revaloración de las pensiones, pero no de los decretos trampa que usen a los pensionistas como rehenes”, ha señalado Guardiola.

“Rechazamos el chantaje que plantea el Gobierno de Sánchez entre defender los derechos de las personas que tienen una vivienda okupada, y el de los españoles que quieren ver su pensión revalorizada año tras año”, ha remarcado la portavoz.

“El Partido Popular está totalmente en contra de la inquiokupación”, ha incidido Guardiola. “Si una persona que deja de pagar el alquiler y okupa esa vivienda está en una situación de vulnerabilidad, la administración pública es la que debe hacer frente a esa situación y darle las ayudas suficientes, pero no endosarle al propietario esa obligación”, ha explicado.

“Si el Gobierno de Sánchez está preocupado por el poder adquisitivo de nuestros mayores, no tiene más que presentar un Real Decreto que contenga exclusivamente la revalorización de las pensiones, o bien permitir que se tramite la proposición de ley del PP que pide su subida automática conforme al IPC”, ha reseñado la portavoz regional.