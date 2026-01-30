El Gobierno regional recibe 87 alegaciones al avance del Plan de Ordenación del Mar Menor

El Gobierno regional ha recibido un total de 87 alegaciones al Documento de Avance del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor (POTMARME) durante el periodo de exposición pública, desarrollado de forma paralela a la ronda de consultas institucionales destinada a completar y actualizar la información técnica necesaria para su tramitación.

Así lo explicó este viernes el director general de Ordenación del Territorio y Arquitectura, Javier Rollán, tras la reunión del Comité de Seguimiento del Mar Menor celebrada en Los Alcázares. Según detalló, las alegaciones proceden tanto de asociaciones como de particulares, y se suman a las respuestas remitidas por las administraciones públicas con competencias en la materia.

No obstante, Rollán señaló que aún falta por recibir la contestación de algunos organismos clave, entre ellos la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), cuya aportación calificó de "determinante" para continuar con la tramitación del documento. En este sentido, recordó que la CHS es el único organismo competente para definir los dominios públicos hidráulicos, delimitar cauces, establecer zonas de flujo preferente y concretar las áreas de riesgo potencial significativo de inundación.

El Plan incorporará los mapas de inundabilidad y las áreas de riego

El Plan incorporará los trabajos técnicos más recientes que está elaborando el organismo de cuenca, como los nuevos mapas de inundabilidad y la definición de áreas de riesgo, elementos que, según subrayó Rollán, condicionan de forma directa el contenido y la eficacia del documento. "Esa información es imprescindible para poder avanzar en la redacción del documento con garantías técnicas y jurídicas y para asegurar que sea eficaz y esté plenamente alineado con la realidad hidrológica de la cuenca", afirmó.

Mientras tanto, la Consejería está procediendo a la clasificación y análisis exhaustivo de las alegaciones presentadas, al tiempo que estudia las respuestas recibidas por parte de las distintas administraciones, con el objetivo de continuar con el proceso de tramitación del Plan.

Rollán recordó además que la Ley del Mar Menor constituye el marco jurídico superior que regula las condiciones, limitaciones y usos permitidos en el ámbito, y que los planes generales de ordenación urbana de los municipios afectados, plenamente en vigor, ya ordenan el territorio y los usos urbanísticos, siempre sujetos a dicha ley y a la normativa estatal en materia de aguas, especialmente al Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

En este contexto, el director general recalcó que el POTMARME tiene un carácter complementario y coordinador, al integrar las ordenaciones territoriales locales y estatales sin invadir sus competencias.