El Gobierno regional desmiente que se superen los límites legales sobre la calidad del aire

El Gobierno regional ha desmentido que en la Región de Murcia se estén superando los límites legales sobre calidad del aire y recuerda que, a día de hoy, no se rebasa ninguno de los umbrales establecidos tanto en las directivas europeas como en la normativa estatal, en referencia a la Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera de 2007 y al Real Decreto 102/2011, según los datos disponibles en las distintas zonas de medición.

Desde el Ejecutivo autonómico precisan que, por ejemplo, el límite diario para el dióxido de nitrógeno se sitúa en 200 microgramos por metro cúbico y que ninguna estación lo superó en el último año con datos certificados por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y señalan que la estación de San Basilio, en Murcia, no registró superaciones según los últimos datos certificados.

En el caso de las partículas PM10, el Gobierno regional indica que en su evolución influyen de forma especial las recurrentes intrusiones de polvo sahariano y que, con los últimos datos certificados de los que se dispone, estos episodios explican el 52 por ciento de las ocasiones en las que los niveles de estas partículas resultan elevados. En este contexto, subraya que los parámetros de referencia deben ser los que marca la Ley para todos los territorios de España y no aplicar de forma arbitraria valores que son recomendaciones, pero no las referencias oficiales.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico recuerda que los datos definitivos los emite y certifica el Gobierno de España a mitad de año, por lo que actualmente no existen datos definitivos relativos al año 2025, y añade que la comparativa 2020-2024 apunta a una estabilidad o ligera mejora para la mayoría de contaminantes, con descensos generalizados en la mayor parte de estaciones.

El Gobierno regional se reafirma en su compromiso con la mejora de la calidad del aire y avanza que, además del sistema pionero de seguimiento por municipios y de la puesta en marcha de las Jornadas de Calidad del Aire, en el primer semestre de 2026 presentará la Estrategia de Calidad del Aire para la Región de Murcia Horizonte 2030, pese a no estar obligados por la no superación de umbrales, y que también verá la luz el Plan de Acción a Corto Plazo para episodios puntuales de contaminación, como principales instrumentos para seguir avanzando en este ámbito.

Por último, destaca que la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire de la Región de Murcia es la más avanzada de España y una de las mejores a nivel europeo, según certificó el MITECO durante una visita realizada el pasado septiembre, y detalla que la red cuenta actualmente con 12 estaciones, que se ampliará hasta 17, y que en los últimos años se han invertido 1,5 millones de euros en la renovación y modernización de los equipos.