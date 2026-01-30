El fuerte viento mantiene activa la alerta amarilla este sábado en gran parte de la Región

El viento será el principal protagonista del tiempo este sábado en la Región de Murcia. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso amarillo por fuertes rachas de viento, que podrán alcanzar los 70 kilómetros por hora, especialmente en zonas del interior y el litoral, lo que ha llevado a varios ayuntamientos a adoptar medidas preventivas.

Según la previsión de la AEMET, los vientos serán moderados a fuertes de componente oeste y noroeste, con rachas ocasionalmente muy fuertes, más probables e intensas en zonas altas.

El aviso amarillo estará activo desde la medianoche en comarcas como el Altiplano, el Noroeste, el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, y se extenderá hasta las 16.00 horas.

En la Vega del Segura, el Campo de Cartagena y Mazarrón, el aviso comenzará a las 10.00 horas y se mantendrá hasta la misma hora de la tarde, con una probabilidad de ocurrencia de entre el 40 y el 70 por ciento.

Además, la AEMET ha emitido un aviso amarillo por fenómenos costeros para toda la Región, vigente entre las 00.00 y las 12.00 horas, debido a vientos del oeste y noroeste de entre 50 y 60 km/h, fuerza 7, que afectarán especialmente al litoral.

Avisos amarillos por viento fuerte y fenómenos costeros para este sábado en la Región / L.O.

Cierre de parques y zonas de juego en Cartagena

En este contexto, el Ayuntamiento de Cartagena ha anunciado la activación de una serie de medidas preventivas para garantizar la seguridad ciudadana. Entre ellas, el cierre temporal de los parques públicos, el balizamiento de los ficus monumentales del municipio y el cierre de varias áreas de juego infantiles especialmente expuestas al riesgo de caída de árboles, situadas en Juan XXIII, Plaza de España y Muralla del Mar.

De forma excepcional, se permitirá el acceso al Parque de los Exploradores a los scouts para el uso de sus instalaciones, y se habilitará un itinerario seguro desde el ascensor hasta el Museo del Parque de Alfonso Torres, en el Castillo de la Concepción, para garantizar la visita al museo.

Los parques y jardines de Cartagena permanecerán cerrados este sábado por el fuerte viento / AYUNTAMIENTO CARTAGENA

El Ayuntamiento ha recomendado a la población extremar las precauciones, asegurar o retirar macetas y objetos de balcones y terrazas, y evitar transitar o permanecer cerca de árboles, postes, vallas, andamios o fachadas en mal estado, así como respetar la señalización y los balizamientos de seguridad.

El viento derriba algunas vallas instaladas para la TotalEnergies Maratón Murcia Costa Cálida del domingo / L.O.

El fuerte viento que azota la Región ha dejado algunas incidencias durante la jornada del viernes. Entre ellas, el vuelco de varias vallas instaladas con motivo de la TotalEnergies Maratón Murcia Costa Cálida, prevista para celebrarse este domingo. Tal y como se aprecia en la imagen, las rachas de viento han derribado parte del vallado colocado en algunos puntos del recorrido, un hecho que evidencia la intensidad del episodio y refuerza la necesidad de extremar las precauciones mientras se mantenga activo el aviso amarillo decretado por la AEMET.

Posibles lluvias el domingo

En cuanto al resto del tiempo previsto para el sábado, la jornada se presentará con cielos poco nubosos, aunque con intervalos de nubes medias y altas que podrían dejar precipitaciones débiles en la mitad norte de la Región al final de la tarde. Las temperaturas descenderán de forma generalizada.

De cara al domingo, la AEMET prevé un cambio de tendencia, con cielos cubiertos y lluvias débiles a moderadas durante la primera mitad del día, más probables en las sierras. Las temperaturas mínimas apenas variarán, mientras que las máximas tenderán a subir, y los vientos perderán intensidad, siendo flojos y variables, con algunos intervalos moderados del oeste en el litoral y zonas montañosas.