Dominic David Skerrett, nuevo responsable de la Red Animalista de IU-V en la Región de Murcia

La Red Animalista de Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia ha elegido a Dominic David Skerrett como nuevo responsable regional de este espacio de trabajo, tras la reunión celebrada ayer. El nombramiento supone un relevo que consolida una línea de acción marcada por el compromiso militante, la denuncia pública del maltrato animal y la vinculación del animalismo con la justicia social y ambiental.

Dominic David Skerrett es presidente de la Protectora de Animales de Fortuna, militante del Partido Comunista de España y de Izquierda Unida desde su juventud, y un activista antitaurino ampliamente reconocido por su participación directa en numerosas acciones de denuncia. Entre ellas, destacan saltos a plazas de toros en Murcia, Abarán y Las Ventas, así como acciones contra el toro embolao en Algemesí, en Tordesillas, y campañas de confrontación directa contra la industria peletera, la industria cárnica y la caza.

Nacido en el Reino Unido y Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, Skerrett define su trayectoria desde una militancia social y política de base, internacionalista y anticapitalista, entendiendo la defensa de los derechos animales como parte inseparable de la lucha de clase contra la explotación, el autoritarismo y la mercantilización de la vida. "La realidad no se contempla, se transforma", sostiene, reivindicando un activismo que combine acción directa, organización política y construcción colectiva.

Desde la Red Animalista de IU-Verdes subrayan que este nombramiento refuerza la voluntad de la organización de no reducir el animalismo a una cuestión ética aislada, sino de situarlo en el centro del debate político, vinculándolo a la defensa del territorio, los servicios públicos, el mundo rural y los derechos humanos.

Skerrett asume la responsabilidad con el objetivo de fortalecer la Red como herramienta de coordinación entre activistas, protectoras, cargos públicos y el grupo parlamentario, así como de intensificar la presión política frente a prácticas como la tauromaquia, la caza, el abandono animal y el uso de dinero público para sostener industrias basadas en el sufrimiento.

Desde IU-Verdes concluyen que el nuevo responsable encarna "una forma de militancia que no separa la palabra de la acción", y apuestan por una etapa en la que la Red Animalista continúe creciendo "desde la coherencia, la radicalidad democrática y la defensa sin matices de la vida".

Asimismo, en IU-Verdes agradecen expresamente la labor desarrollada por el anterior responsable, Manel Aparicio, destacando su trabajo sostenido en la articulación de la Red, el apoyo a colectivos de protección animal y el impulso de iniciativas políticas e institucionales a nivel municipal en una etapa clave para el movimiento animalista en la Región de Murcia.