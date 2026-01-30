Sucesos
Detenidos en Murcia dos hombres reclamados por Suecia por blanquear más de 21 millones
Ambos se encontraban pernoctando en hoteles de Murcia
EFE
Dos hombres de 34 y 38 años, con una orden europea de detención y entrega (OEDE) de las autoridades de Suecia, han sido detenidos en sendos hoteles de Murcia en relación a varios delitos de infracción de la ley del juego y de blanqueo de capitales, con movimientos por más de 21 millones de euros.
Según la Policía Nacional, la OEDE había sido puesta en conocimiento de la brigada de la policía judicial de la comisaría provincial de Alicante para que se procediera la entrada y registro en las habitaciones de dos hoteles de Murcia donde pernoctaban los reclamados, y donde se han intervenido varios dispositivos móviles, un ordenador portátil y 200 euros en efectivo.
Los hechos que motivaron la detención ocurrieron entre 2024 y 2025 en Estocolmo (Suecia). En relación al delito de blanqueo de capitales, los hombres participaron recibieron y transfirieron efectivo, saldos bancarios y criptomonedas por un valor de al menos un millón de euros (10 millones de coronas suecas) al mes, dinero que provenía de delitos o actividades delictivas para que otra persona se apropiara de su valor.
El total movido se calcula en al menos 21,7 millones de euros (230 millones de coronas suecas) durante el período en el que se cometieron los hechos mientras que sobre las actividades ilegales de juego participaron en juegos de azar sin la licencia requerida.
Los detenidos ya han sido puestos a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.
