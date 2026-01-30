Cerca de un centenar de pacientes murcianos se benefician de los tratamientos CAR-T

Las terapias CAR-T para tratar ciento tipo de tumores en los que no funciona otro tratamiento se están consolidando como una herramienta eficaz en el sistema sanitario hasta el punto de que un total de 89 pacientes de la Región de Murcia se han beneficiado de ellas desde 2019. Así lo recoge el informe Terapias Avanzadas 2025, hecho público este viernes por el Ministerio de Sanidad, un trabajo que analiza la evolución de estos tratamientos en nuestro país y en el que se confirma la consolidación de un modelo nacional de acceso equitativo, coordinado y ágil a este tipo de tratamientos de alta complejidad.

En los tratamientos CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-cell) se lleva a cabo la manipulación genética de los linfocitos T del propio paciente para infundírselos posteriormente con el objetivo de que identifiquen y destruyan las células tumorales, una terapia que está revolucionando el tratamiento de cánceres hematológicos.

A cierre del primer semestre de 2025, el Sistema Nacional de Salud (SNS) cuenta con 40 centros designados para la administración de estas terapias, de los cuales 29 están destinados a población adulta y 11 a población pediátrica, todos ellos seleccionados conforme a criterios homogéneos de calidad, seguridad y experiencia clínica. En la Región de Murcia los centros autorizados son los hospitales Morales Meseguer y Virgen de la Arrixaca. El hospital de El Palmar, además, está pendiente de la autorización para poder iniciar la producción de CAR-T.

Para consolidar y ampliar esta red y bajo el nuevo Plan de Terapias Avanzadas 2025–2028, el SNS ha reforzado su infraestructura con la designación de cinco nuevos centros: el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago y el de Vigo (Galicia), el Hospital Universitario de Navarra, el Hospital Universitario Miguel Servet (Aragón) y el Hospital La Fe (Comunidad Valenciana), este último para atención pediátrica. Estas designaciones amplían la cobertura territorial y mejoran el acceso a terapias CAR-T para patologías como linfoma B difuso de células grandes, mieloma múltiple y leucemia linfoblástica aguda B.

Asimismo, el nuevo plan incluye el despliegue de centros de leucoaféresis, fundamentales para la obtención de células, avanzando hacia una mayor autosuficiencia del sistema y fortaleciendo su capacidad operativa.

Evolución de las solicitudes de terapias CAR-T. / L.O.

2.742 solicitudes desde 2019

Desde el año 2019, cuando se creó el circuito nacional, se han tramitado 2.742 solicitudes de tratamiento, procedentes de 187 hospitales distribuidos en todas las comunidades autónomas. El sistema mantiene una alta capacidad de respuesta, con un 93,29 % de resoluciones favorables y una evaluación en menos de 24 horas en la mayoría de los casos.

"En términos de evolución, la actividad ha mostrado un crecimiento constante, con un pico significativo en 2024 y una tendencia sostenida durante el primer semestre de 2025, lo que anticipa un nuevo máximo anual si se mantiene el ritmo actual", detalla el informe.

En él se indica que de las 2.742 solicitudes registradas, 89 han procedido de la Región de Murcia, lo que representa el 3,17% del total. La comunidad autónoma ha sido hasta ahora Cataluña, con 520; seguida de Madrid, con 430; Andalucía, con 410; Comunidad Valenciana, con 270; y Galicia, con 176.

En cuanto al perfil de las solicitudes y los pacientes, la actividad del circuito se concentra mayoritariamente en patologías linfoides, con predominio del linfoma B difuso de células grandes, seguido de leucemia linfoblástica aguda B. En el tramo más reciente del periodo analizado se observa una incorporación destacable de solicitudes por mieloma múltiple, en línea con la disponibilidad de nuevas opciones CAR-T para esta patología. En conjunto, el mayor número de solicitudes se ha realizado para axicabtagén ciloleucel, seguido de tisagenlecleucel.

Siete medicamentos CAR-T financiados

El SNS dispone actualmente de siete medicamentos CAR-T financiados, cinco de fabricación industrial y dos de fabricación no industrial, aplicados principalmente en patologías hematológicas graves.

Con estos datos, "el modelo CAR-T del SNS se consolida como una experiencia de referencia europea por su carácter equitativo, homogéneo y coordinado, gracias a la territorialización de los centros, la evaluación clínica centralizada por el Grupo de Expertos, la equidad en el acceso y la eficiencia en la toma de decisiones", insiste el Ministerio.