Cartagena planea copiar a Murcia las supermanzanas, la moda urbanística vintage que buscan para los barrios

Si ya de por sí había pocas, una nueva rivalidad se suma al catálogo que comparten Murcia y Cartagena. A la historia, el fútbol o la gastronomía, ahora se añade una más: las supermanzanas. La ciudad portuaria quiere incorporarse a la tendencia de este modelo urbanístico que ha transformado barrios murcianos como Vistabella o Junterones.

También conocidas como 'islas urbanas', agrupan varias manzanas residenciales y el coche se vuelve un intruso, puesto que limitan el tráfico y concentran los vehículos en su perímetro, devolviendo al peatón su protagonismo en los barrios. La idea que pretende llevar a cabo el Ayuntamiento de Cartagena es la de crear barrios más habitables progresivamente.

Dónde comenzará la supermanzana de Cartagena

El proyecto de la ciudad trimilenaria (y cada vez menos cochista) cuenta con casi dos millones de euros de financiación europea (Programa LIFE 2025), 700.000 de ellos de las arcas municipales, y comenzará en el cruce de Wsell de Guimbarda con Pintor Balaca.

La medida buscar crear plazas, zonas verdes y calles peatonales. Además, otro de los objetivos incluye mejorar la seguridad y reducir la contaminación acústica y ambiental.

Noelia Arroyo, en el medio, presenta el proyecto de la supermanzana. / Ayto. Cartagena

Murcia fue pionera en supermanzanas

Las supermanzanas murcianas fueron las pioneras en toda la Región de Murcia. Las de barrios como el de Vistabella fueron proyectadas en los años 50. Sin embargo, ahora se siguen adaptando para priorizar el peatón y reducir la velocidad de circulación de los vehículos.

En Murcia, el tiempo y la experiencia han demostrado que con esta técnica urbanística el tráfico se concentra en la periferia, al mismo tiempo que estos lugares se moldean más seguros para niños, transeúntes o fiestas vecinales.

Junterones, por ejemplo, es otro caso en el que convertirse en una supermanzana ha provocado la revalorización social y económica de la zona. Su evolución, en teoría, aumenta la calidad de vida de sus residentes.

El barrio de El Ensanche, próximo objetivo

Cartagena no solo busca replicar la iniciativa murciana arquitectónica, sino adaptarla al contexto propio de la ciudad. El Consistorio actuará como coordinador de un grupo internacional en el que participan entidades técnicas y académicas, entre ellas la UPCT, además de socios de Italia y Hungría, lo que permitirá contrastar este modelo en ciudades de tamaño medio con contextos urbanos similares.

A su vez, afirman que será en el barrio de El Ensanche donde se inicie el proyecto y que la participación ciudadana será importante para definir el diseño. También aclaran que la estrategia incluye zonas de carga y descarga, aparcamiento reorganizado y superficies verdes.

Cabe destacar que no es la primera vez que se habla de supermanzanas en Cartagena. Su alcaldesa, Noelia Arroyo, sacó del cajón esta iniciativa en febrero de 2025, partiendo de un documento elaborado en 2017 por los mismos técnicos municipales que comparecieron el pasado año con la primera edil.

Según este proyecto, al que tuvo acceso La Opinión, las supermanzanas estarían ubicadas en las zonas delimitadas por el Paseo Alfonso XIII, la Alameda San Antón, la Avenida Reina Victoria y la Calle Ángel Bruna, al igual que en el modelo presentado por Arroyo.