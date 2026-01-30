Carrera al Rectorado de la UMU: El decano de Química confirma su candidatura a su junta de facultad

Las elecciones de la Universidad de Murcia (UMU) para este año 2026, unos comicios que se están haciendo de rogar y cuya convocatoria depende de que la Comunidad Autónoma apruebe en Consejo de Gobierno los nuevos Estatutos de la institución, han sido esta semana el tema de conversación en la mayoría de los corrillos durante el acto de Santo Tomás de Aquino que se celebró el miércoles en la Facultad de Economía y Empresa de Espinardo.

La composición del elenco va cogiendo forma y varios de los nombres que sonaban en la quiniela inicial han comenzado a trasladar su decisión de dar un paso adelante a su entorno más cercano. Uno de los últimos en hacerlo ha sido Guillermo Díaz, decano de la Facultad de Química de la UMU, quien ha informado de su decisión de presentar candidatura en estas próximas elecciones en la última reunión de su junta de facultad, ya que "considero que mis compañeros debían ser los primeros en conocer este paso", explica a La Opinión.

En estos momentos, como el resto de aspirantes, se encuentra a la espera de que se convoquen los comicios y mientras tanto va trabajando en la composición de su equipo, "un proceso que no está terminado, pero en el que se está avanzando".

El nombre de Guillermo Díaz se suma al del decano de la Facultad de Economía y Empresa, Samuel Bauxauli, que anunció su candidatura al Rectorado a inicios del mes de diciembre. Junto a ellos estarán también tres mujeres fuertes en el equipo del actual rector, José Luján, como son: Alicia Rubio, vicerrectora de Estudiantes y Empleo; Alfonsa García, vicerrectora de Coordinación y Calidad; y María Senena Corbalán, hasta hace unas semanas vicerrectora de Investigación, puesto que ha dejado para "emprender un nuevo proyecto" que apunta precisamente al Rectorado de la Universidad de Murcia.

Santo Tomás servía este miércoles para ver los acercamientos a cada uno de estos candidatos de catedráticos y responsables universitarios en la cafetería y los pasillos de Económicas, donde se llegaba a hablar de una sexta candidatura salida de Ciencias de la Salud que, de momento, pocos dan por segura.

El acto fue emotivo, el rector Luján se emocionaba al recordar que esta era la última vez que vestiría el traje y el birrete negro con el bastón de mando, al tiempo que confiaba en que el proceso para convocar las elecciones no se demore. "Cuando se aprueben en Consejo de Gobierno los Estatutos habrá que contar seis semanas para la celebración de las elecciones", señaló.