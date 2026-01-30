Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El avión del primer vuelo en solitario de la Princesa Leonor alcanza las 25.000 horas de vuelo

La Academia General del Aire y del Espacio celebra este hito del Pilatus PC-21, con el que se forman pilotos desde 2021

La princesa Leonor, en la cabina del avión Pilatus PC-21

La princesa Leonor, en la cabina del avión Pilatus PC-21 / Casa Real

Joaquín Vallés

La Academia General del Aire y del Espacio (AGA) ha alcanzado un nuevo hito en su historia reciente: el avión Pilatus PC-21 ha superado las 25.000 horas de vuelo desde su incorporación al sistema de enseñanza, consolidándose como una pieza clave en la formación de los futuros pilotos del Ejército del Aire y del Espacio.

La efeméride, celebrada por la propia Academia a través de sus canales oficiales en redes sociales, ha sido posible -indica la institución- gracias al "trabajo coordinado de los profesores de vuelo y del equipo de mantenimiento", cuya profesionalidad ha permitido que el PC-21 acumule miles de horas de instrucción con altos estándares de seguridad, fiabilidad y eficiencia.

Desde 2021, este moderno entrenador avanzado ha servido para la formación de 81 pilotos instructores y 153 alumnos, convirtiéndose en el eje central del proceso de enseñanza aeronáutica en la base aérea de San Javier.

'Suelta' de la Princesa

Entre esos alumnos figura un nombre que ha situado al PC-21 en el foco mediático: el de la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón.

Fue precisamente a los mandos de este modelo con el que la heredera al trono realizó, el pasado 19 de diciembre, su primer vuelo en solitario, un momento clave en su formación militar como alférez del Ejército del Aire y del Espacio. Tras completar la instrucción teórica, las sesiones de simulador y los vuelos con instructor, Leonor alcanzó las competencias necesarias para realizar la conocida “suelta”, pilotando completamente sola el avión durante un vuelo sobre el mar Mediterráneo.

Primer vuelo en solitario de Leonor en la Academia General del Aire

Primer vuelo en solitario de Leonor en la Academia General del Aire

Casa Real

Las imágenes del momento, difundidas posteriormente por la Casa del Rey, mostraron a la Princesa culminando una de las fases más simbólicas de su paso por la Academia.

El Pilatus PC-21, protagonista de esta efeméride, se ha convertido en sinónimo de modernización de la enseñanza aérea, al permitir una formación integral que combina tecnología avanzada, simulación y vuelo real. Su papel en la instrucción de la Princesa de Asturias añade un valor simbólico a estas 25.000 horas de vuelo, al quedar ligado a un momento histórico dentro de la preparación de la futura jefa de las Fuerzas Armadas.

Así fue la preparación de la princesa Leonor a bordo del Pilatus para sobrevolar el cielo de la Región

Así fue la preparación de la princesa Leonor a bordo del Pilatus para sobrevolar el cielo de la Región

Casa Real

