El viento no da tregua y se mantiene la alerta este viernes en la Región de Murcia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado el aviso amarillo por viento y fenómenos costeros en la Región de Murcia, una situación que marcará el tiempo de este viernes, con rachas intensas y un acusado descenso de las temperaturas.

Según el último boletín de fenómenos adversos, el viento de componente oeste será el principal protagonista. En el Altiplano y en comarcas como el Noroeste, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, se esperan rachas de hasta 70 km/h, con probabilidad de entre el 40% y el 70%. El aviso por viento permanecerá activo hasta primeras horas del viernes, aunque por la tarde volverá a intensificarse en varias zonas del interior.

En el litoral, la Aemet advierte también de fenómenos costeros. En las costas de Lorca y Águilas, el viento del suroeste podrá alcanzar los 50 a 60 km/h (fuerza 7), con olas de entre 3 y 4 metros, mientras que en el Campo de Cartagena y Mazarrón se esperan olas de hasta 3 metros durante la madrugada del viernes.

En cuanto a la previsión meteorológica para mañana viernes, se esperan cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas. No se descartan precipitaciones débiles al final de la tarde, especialmente en la mitad norte de la Región. Las temperaturas bajarán de forma generalizada, en una jornada marcada por vientos moderados a fuertes del oeste, con rachas ocasionalmente muy fuertes, sobre todo en zonas altas.

Posibles precipitaciones el domingo

Según la Aemet, la situación de inestabilidad continuará durante el fin de semana, con viento intenso el sábado y la llegada de lluvias más generalizadas el domingo, especialmente en áreas de montaña.

Más concretamente, el sábado se presentará como una jornada estable pero ventosa en la Región de Murcia. Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas en descenso, tanto en las mínimas como en las máximas, lo que reforzará la sensación de frío. El viento de componente noroeste seguirá soplando con intensidad, moderado a fuerte, con rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente en zonas del interior, sierras y áreas expuestas.

El domingo, en cambio, marcará un cambio de tiempo más acusado. Los cielos estarán cubiertos y se esperan precipitaciones moderadas durante la primera mitad del día, más probables e intensas en las sierras del interior. A lo largo de la tarde, las lluvias tenderán a remitir de forma gradual. Las temperaturas mínimas variarán poco, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso. El viento será en general flojo y variable, aunque con intervalos moderados de componente oeste en el litoral y zonas montañosas.