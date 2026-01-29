El Gobierno de la Región de Murcia pide a Puente una "inspección exhaustiva" de sus vías ferroviarias

El Gobierno de la Región de Murcia va a solicitar formalmente al Ministerio de Transportes una "inspección exhaustiva" de las infraestructuras ferroviarias de la Comunidad a raíz de los trágicos accidentes ferroviarios de las últimas semanas. "De hecho, ya se está ultimando la petición", informó este jueves el portavoz del Ejecutivo autonómico, Marcos Ortuño.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, señaló que "esa inspección tiene que llevarse a cabo con el máximo rigor técnico, con todas las garantías y despejando cualquier duda sobre la seguridad de la red ferroviaria de la Región de Murcia". Esta solicitud se realiza, según dijo, como consecuencia de la "preocupación que hoy tienen los ciudadanos y también los profesionales ferroviarios".

Es necesario redoblar los esfuerzos para que los ciudadanos puedan sentirse tranquilos al tomar un tren Marcos Ortuño — Portavoz del Gobierno regional

No hace ni dos semanas que la colisión de dos trenes de Adamuz (Córdoba) después de un descarrilamiento se cobraba la vida de 45 personas. Tan solo dos días después, moría un maquinista en Cataluña tras desprenderse un muro de contención debido a un temporal. Y la semana pasada, en Alumbres (Cartagena), un camión cesta impactaba contra un convoy, dejando seis heridos.

Ortuño dijo que esa revisión es "más necesaria" en este territorio "porque sobre las obras de la Alta Velocidad del Gobierno socialista planea la sombra de la corrupción". En este sentido, recordó que los informes de la UCO apuntan a que ha habido "mordidas en las obras del AVE en la Región". En concreto, un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil atribuye el cobro de comisiones ilegales al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y apunta a que se le habrían abonado 550.000 euros al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, procedentes de dos licitaciones de Murcia.

"Esas mordidas se suman a una gestión marcada por las irregularidades, por las chapuzas y por los enchufes en Adif de amigos y amantes", añadió el portavoz.

Para él, "después de los accidentes que se han producido, después de las deficiencias evidentes en el mantenimiento y después de todos los escándalos que rodean a la gestión ferroviaria, es necesario redoblar los esfuerzos para que los ciudadanos puedan sentirse tranquilos al tomar un tren".