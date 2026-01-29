El tráfico en la Región retoma el pulso tras unas concentraciones "sin incidentes" en las carreteras

Carreteras despejadas y sin tener que lamentar cualquier tipo de incidencia. Así se saldó desde el mediodía de este jueves la protesta del campo murciano tras permanecer durante horas cortando algunos de los tramos de conexión principales de la Región de Murcia.

Eran miles de vehícolas agrícolas, entre camiones y tractores, los que ocuparon este jueves las autovías más importantes de la Comunidad (A-30, A-7, MU-32) como protesta contra el acuerdo comercial UE–Mercosur y la propuesta de reforma de la PAC, entre otras reivindicaciones clave del sector.

A pesar de que el tráfico estuvo cortado desde primera hora de la mañana hasta el mediodía -habilitando rutas alternativas a través de vías secundarias para que el tránsito de vehículos rutinario no se viese afectado-, la movilización concluyó "sin incidentes" en las carreteras.

Lucas agradece el "comportamiento cívico" de la ciudadanía y destaca la compatibilidad entre el derecho a la protesta y la seguridad vial

Desde el centro de mando de la Guardia Civil se hizo durante toda la mañana seguimiento de la protesta. Que no hubiese ningún percance ni hecho grave en las carreteras, más allá de las retenciones y los cortes programados, fue "fruto del trabajo previo y sobre todo del amplio dispositivo llevado a cabo por parte de la Delegación del Gobierno".

Así lo defendió el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, tras la conclusión de las movilizaciones, alabando la labor de los 300 agentes de la Guardia Civil que trabajaron para "compatibilizar el derecho de protesta y garantizando la seguridad vial, el orden público y el derecho de movilidad de toda la ciudadanía de la Región".

Lucas también quiso agradecer la labor de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la Demarcación de Carreteras, así como a la Dirección General de Tráfico "la gran labor que han realizado". También lo hizo de forma pública a los murcianos y la ciudadanía en general por "el comportamiento cívico que una vez más han demostrado".