Todos los partidos políticos de la Región de Murcia cogen la azada durante la tractorada

No hay partido político en la Región de Murcia que se atreva a poner ningún pero a la protesta del campo murciano de este jueves, que ha sacado a las autovías a más de tres mil vehículos agrarios en una nueva tractorada. Junto al Gobierno regional, formaciones de distinto color político se unieron a los manifestantes en sus reivindicaciones, aunque sí que se culpan las unas a las otras de la precaria situación que vive el sector primario y de no hacer lo suficiente para mejorar la situación.

El diputado regional del Partido Popular Jesús Cano no se separó de Sara Rubira, consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. "Somos el partido del campo y sus reivindicaciones son las nuestras", aseguró el parlamentario, que insistió en que el PP dice "no al recorte de la PAC, no a un Mercosur que perjudique a nuestros agricultores, no al cierre de los acuíferos en 2027" y proclama que "basta ya de hachazos al Trasvase Tajo-Segura".

Cano exigió al Gobierno de España por más obras hidráulicas en la Región, criticando que, sin embargo, las financia en Marruecos. Asimismo, le afeó su interés en "cerrar el Trasvase".

Pedro Sánchez abandona a nuestros agricultores y Vox se limita a engañar y hacer demagogia Jesús Cano — Diputado PP

"Mientras Pedro Sánchez abandona a nuestros agricultores y ganaderos, y mientras Vox se limita a engañar y hacer demagogia, el Partido Popular trabaja desde las instituciones y defiende con hechos al sector primario", remarcó, recordando que "la Comisión de Comercio Internacional ha aprobado el Reglamento de Cláusulas de Salvaguarda para Mercosur gracias al PP en el Parlamento Europeo, y a pesar del voto en contra del Grupo Patriots, al que pertenece Vox".

También trajo a colación el voto de los 'patriotas' en el Parlamento Europeo junto a Podemos, Sumar, ERC, Compromís y el BNG que servirá, en su opinión, "para acelerar la aplicación de Mercosur sin haber añadido la protección al campo"; y recalcó que Vox "hizo pinza con el PSOE en la Asamblea Regional para rechazar una moción del PP en contra de los recortes al Trasvase Tajo-Segura".

Representantes de COAG hablan con la consejera Sara Rubira y miembros del PP. / PPRM

El diputado socialista en la Asamblea Regional Fernando Moreno, también quiso mandar a los agricultores un mensaje desde el PSRM: "Nos tienen a su lado. Seguiremos defendiendo con firmeza al sector agrario de la Región de Murcia". En este sentido, aseguró que seguirán "defendiendo, por encima de todo, los intereses de nuestra Región, también en las instituciones europeas", donde el Gobierno de España, junto a las organizaciones agrarias, está "liderando" la defensa de "una PAC más fuerte, más social, más clara y con presupuesto suficiente".

"Frente al Partido Popular, que hace una cosa en Bruselas y hace la contraria en la Región, en el PSRM tenemos una hoja de ruta clara para resolver los problemas del sector. Y la estamos poniendo en marcha", concluyó Moreno a través de un comunicado.

El Partido Popular hace una cosa en Bruselas y hace la contraria en la Región Fernando Moreno — Diputado PSRM

Sí estuvo presente en las protestas el presidente provincial de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, que cargó duramente contra el Partido Socialista y el Partido Popular por haber impulsado durante años el acuerdo de Mercosur. En este sentido, criticó su "hipocresía" por manifestarse este jueves junto a los agricultores contra el acuerdo de libre comercio cuando "son ellos mismos quienes lo han aprobado y puesto en marcha". Alertó también del "fraude de las supuestas cláusulas de salvaguarda" defendidas por el PP: "Sabemos perfectamente lo que valen, lo hemos visto con Marruecos: no se cumple ninguna".

A renglón seguido, denunció la aplicación de la Ley del Mar Menor, calificándola como "una auténtica chapuza jurídica" que solo sirve para "hacer un apartheid contra agricultores, ganaderos y regantes", sin cumplir su objetivo de proteger el Mar Menor. "Cada vez que PSOE y PP legislan, lo hacen en contra del campo", sentenció.

PP y PSOE protestan por Mercosur pero son ellos mismos quienes lo han aprobado y puesto en marcha José Ángel Antelo — Diputado Vox

La diputada de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, acompañada del secretario de Comunicación, Víctor Egío, presentó, durante el reparto simbólico de frutas y hortalizas que ha tenido lugar en la plaza del Cardenal Belluga de Murcia, "un decálogo de medidas en apoyo al campo" en el que destaca la necesidad de mejorar la partida regional para subvencionar los seguros agrarios y un paquete de ayudas "a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos para adaptarse al nuevo plan de actuación de zonas vulnerables a nitratos".

"Ha sido el grupo de La Izquierda en el Parlamento Europeo, del que forma parte Podemos, el que ha conseguido paralizar de momento el acuerdo, y también en la Asamblea Regional vamos a pedir a todos los partidos que lo rechacen", afirmó la portavoz morada.