El Gobierno regional apoya la movilización: "Es un grito a modo de pito"

La movilización del campo murciano "es un grito a modo de pito", según Sara Rubira, consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de la Región de Murcia, que pidió "soluciones ya" para un sector "que es estratégico para la economía" de la Comunidad.

Durante un encuentro con la prensa en el primer paso superior de la A-7 (en el tramo entre La Hoya y Totana), uno de los cuatro cortes de tráfico provocado por la tractorada, la titular del ramo hizo suyas las reivindicaciones de los trabajadores del sector primario. "No hay ningún gobierno que proteja más al sector agrario que el Gobierno de la Región de Murcia. Sus reivindicaciones son las nuestras, pero tenemos que seguir trabajando desde todas las administraciones", señaló.

Recordó que la propuesta de la Política Agraria Común (PAC) fue rechazada "de manera inmediata" por el Ejecutivo murciano: "Necesitamos una PAC fuerte, que esté bien dotada, que tenga un buen presupuesto, que tenga en el centro de las políticas a los agricultores y los ganaderos, que necesitan de esas partidas económicas para seguir desarrollando su actividad para que se produzca ese relevo generacional". Además, exigió que las comunidades autónomas puedan decidir el destino de los fondos porque ellas saben cuáles son sus necesidades. "Ese es uno de los puntos fundamentales en los que desde el Gobierno de España tiene que trabajar en Bruselas porque es su obligación", recalcó Rubira.

Sus reivindicaciones son las nuestras, pero tenemos que seguir trabajando desde todas las administraciones Sara Rubira — Consejera de Agricultura

Sobre Mercosur, otra de las preocupaciones que han empujado a los agricultores y ganaderos murcianos a salir a la calle, recordó que el Ejecutivo regional no lo apoyará si no se incrementan los puntos de control fronterizos, si no se establece una oficina de control de importaciones, si no se establecen cláusulas espejo para que los productos de terceros países cumplan las condiciones sanitarias y de calidad que se les exigen a nuestros productores, y si no se establece que las cláusulas de salvaguarda se apliquen de manera automática en el momento en el que se produzca una variación en el precio o en el volumen de las importaciones. "Puede tener muchos beneficios en otros aspectos, pero el sector agrario no puede ser siempre la moneda de cambio", añadió. Por eso hacemos esa exigencia.

Sobre el recorte del trasvase Tajo-Segura del 50% el año que viene y la disminución de agua de los pozos para regar, "dos amenazas que siguen sin tener ninguna propuesta viable", la consejera pidió que no le vendan "infraestructuras que se sacan de la manga, que no se saben cuándo van a estar ejecutadas ni cuándo van a estar a pleno rendimiento".

Rubira insistió en que desde su Consejería se está ultimando un plan de relevo generacional destinado a los jóvenes que se presentará "en un mes y medio".

Ortuño: "Cuentan con todo nuestro apoyo"

Marcos Ortuño, portavoz del Gobierno regional, este jueves. / CARM

El portavoz del Gobierno de la Región de Murcia, Marcos Ortuño, dijo "con absoluta claridad" que en el Ejecutivo están "al lado de nuestros agricultores y ganaderos" y comparten su preocupación y, por tanto, "cuentan con todo nuestro apoyo".

"Es de sentido común frenar el hachazo al trasvase de Tajo-Segura, que está en riesgo real por decisiones exclusivamente políticas; es de sentido común defender una PAC sin recortes; es de sentido común poner fin a la inflación desbocada que está asfixiando al sector; y es de sentido común exigir que los acuerdos comerciales con terceros países cumplan las mismas exigencias sanitarias, medioambientales y de calidad que se imponen a nuestros productos", explicó.