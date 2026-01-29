Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estas son las carreteras cortadas durante la tractorada este jueves en la Región de Murcia

Consulta las vías regionales afectadas por la movilización del campo murciano

Los vehículos agrícolas llegan a la AP7 y el corte de tráfico ya es efectivo en sentido Murcia

Los vehículos agrícolas llegan a la AP7 y el corte de tráfico ya es efectivo en sentido Murcia

Daniel Navarro

Alba Marqués

Alba Marqués

Cerca de 2.000 vehículos agrícolas, entre camiones y tractores, ocupan este jueves las principales autovías de la Región de Murcia como protesta contra el acuerdo comercial UE–Mercosur y la propuesta de reforma de la PAC.

Las movilizaciones han partido desde primera hora de la mañana desde Lorca, Balsapintada y Archenay se han trasladado a diferentes puntos del territorio murciano, afectando al tráfico de distintas vías.

En concreto, los agricultores y ganadores han cortado el tráfico en la autovía A-30, en ambos sentidos, entre las localidades de Murcia, Fuente Álamo y Cartagena.

También han interrumpido la circulación en la MU-32, a la altura de Archena, y en la AP7, ambas en dirección Murcia.

Asimismo, han ocupado la zona del Empalme de Archena, por lo que la Guardia Civil de Tráfico ha desviado la circulación por el Arco Noroeste.

 Igualmente, hay atascos en el kilómetro 622 de La Hoya (Lorca).

La Comunidad desplegará 232 medidas hasta 2028 para luchar contra la pobreza y la exclusión social

En directo | Cortes de tráfico con abejas y ahumadores, retenciones y reparto de productos en la protesta del campo en la Región

Cáritas alerta de que más de 320.000 murcianos sufren exclusión social: "Tener trabajo no garantiza la inclusión"

El obispo de Cartagena, sobre la regularización de migrantes: "Abrid los brazos a todos aquellos que quieren buscar una vida honesta y trabajar"

Manel Juan Otero: "Nos gustaría que la Arrixaca comenzara a producir fármacos CAR-T en unos meses"

Estas son las carreteras cortadas hoy durante la tractorada en la Región de Murcia

La sombra del gran apagón persiste: uno de cada tres ciudadanos culpa todavía a las energías renovables

La tractorada amenaza con dejar en punto muerto a la Región
