Estas son las carreteras cortadas durante la tractorada este jueves en la Región de Murcia

Cerca de 2.000 vehículos agrícolas, entre camiones y tractores, ocupan este jueves las principales autovías de la Región de Murcia como protesta contra el acuerdo comercial UE–Mercosur y la propuesta de reforma de la PAC.

Las movilizaciones han partido desde primera hora de la mañana desde Lorca, Balsapintada y Archenay se han trasladado a diferentes puntos del territorio murciano, afectando al tráfico de distintas vías.

En concreto, los agricultores y ganadores han cortado el tráfico en la autovía A-30, en ambos sentidos, entre las localidades de Murcia, Fuente Álamo y Cartagena.

También han interrumpido la circulación en la MU-32, a la altura de Archena, y en la AP7, ambas en dirección Murcia.

Asimismo, han ocupado la zona del Empalme de Archena, por lo que la Guardia Civil de Tráfico ha desviado la circulación por el Arco Noroeste.

Igualmente, hay atascos en el kilómetro 622 de La Hoya (Lorca).

En Directo

Adrián González Adrián González Uso de ahumadores Varios apicultores comienzan a usar también los ahumadores sobre la carretera de la MU-32 que día a día utilizan en su trabajo para calmar a las abejas con el objetivo de visibilizar su trabajo. De la misma manera lo habían hecho anteriormente otros manifestantes en la A-30.

Daniel Navarro La consejera de Agricultura, Sara Rubira, presente en la concentración en La Hoya / Daniel Navarro La consejera de Agricultura, en la protesta Amplia presencia política en el corte de La Hoya de Lorca. Está presente la consejera de Agricultura, Sara Rubira, junto a representantes de los ayuntamientos de Lorca, Puerto Lumbreras y Totana.

Alejandro Lorente Victoria Molina, secretaria de Igualdad de UPA y presidenta de FADEMUR Murcia, durante el reparto de productos agrícolas en Belluga / L.O. "A veces estamos en un lugar que nadie nos ve” La agricultora Victoria Molina, secretaria de Igualdad de UPA y presidenta de FADEMUR Murcia, explicó en la plaza Belluga que la acción pretende “mandar un mensaje al consumidor para que consuma productos de la Región de Murcia” y para que “nos vean los agricultores, porque a veces parece que estamos en un lugar que nadie nos ve”. Subrayó que las explotaciones deben ser viables para que el sector pueda mantenerse y puso el acento en el papel de las mujeres, que representan en torno al 30% del total: “Si nuestras explotaciones son viables, nos quedamos en los pueblos; si no lo son, no nos quedamos”. Molina aseguró que la ciudadanía está apoyando las movilizaciones porque “saben que son reivindicaciones justas” y recordó que los agricultores son productores de alimentos esenciales. Defendió la calidad y la seguridad del modelo europeo, con normativas “súper estrictas”, y reclamó que los productos de terceros países cumplan las mismas exigencias. Además, pidió una PAC con fondos suficientes para modernizar las explotaciones: “Necesitamos que la PAC tenga los recursos necesarios para poner al día el campo, sin un ápice de paso atrás”

Adrián González La Autovía A-30 en sentido Albacete-Murcia, desierta, este jueves durante la movilización del campo murciano / Adrián González Tramos de carretera desiertos La Autovía A-30 en sentido Albacete-Murcia está desierta: los vehículos que vienen de localidades cercanas como Blanca, Abarán o Cieza tienen que tomar rutas alternativas para llegar a Molina o Murcia. Efectivos de Trafico de la Guardia Civil están desviando el tráfico por rutas alternativas.