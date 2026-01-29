Protesta de agricultores en la Región de Murcia, en directo | Sigue la última hora de la tractorada

Una tractorada que se repite

Los agricultores murcianos llevan tiempo calentando motores desde la última gran tractorada de febrero de 2024, cuando cientos de vehículos agrícolas colapsaron accesos y generaron escenas de auténtico caos en la capital. En este tiempo han ido sumándose decisiones que, según denuncian, ponen en riesgo directo la viabilidad de miles de explotaciones: el anunciado recorte del trasvase Tajo-Segura, el cierre progresivo de acuíferos sobreexplotados, los acuerdos comerciales con Mercosur o Marruecos, seguros agrarios precarios o los recortes en la Política Agraria Común.

Las principales organizaciones agrarias —Coag, Asaja y UPA— coinciden en el diagnóstico: no se sienten respaldados ni por el Gobierno de España ni por las instituciones europeas.