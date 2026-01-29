En Directo
Protesta
Protesta de agricultores en la Región de Murcia, en directo | Sigue la última hora de la tractorada
Bajo el lema ‘Sobran los motivos’, los profesionales del campo reclaman cambios estructurales que garanticen la viabilidad de sus explotaciones
El campo murciano vuelve a tomar este jueves las carreteras de la Región de Murcia en una nueva gran movilización que amenaza con paralizar buena parte de las principales vías de comunicación de la comunidad. No es una protesta más: es el resultado de años de malestar acumulado, de promesas que no llegan y de un sector que se siente acorralado y sin margen de maniobra.
Alejandro Lorente
Una tractorada que se repite
Los agricultores murcianos llevan tiempo calentando motores desde la última gran tractorada de febrero de 2024, cuando cientos de vehículos agrícolas colapsaron accesos y generaron escenas de auténtico caos en la capital. En este tiempo han ido sumándose decisiones que, según denuncian, ponen en riesgo directo la viabilidad de miles de explotaciones: el anunciado recorte del trasvase Tajo-Segura, el cierre progresivo de acuíferos sobreexplotados, los acuerdos comerciales con Mercosur o Marruecos, seguros agrarios precarios o los recortes en la Política Agraria Común.
Las principales organizaciones agrarias —Coag, Asaja y UPA— coinciden en el diagnóstico: no se sienten respaldados ni por el Gobierno de España ni por las instituciones europeas.
Alba Marqués
Comienza el desplazamiento
Apenas hace unos minutos, sobre las 08.00 horas de la mañana comenzó el desplazamiento de los tractores que van a participar en la protesta del campo murciano hasta los puntos de encuentro donde se procederá al corte de las principales vías.
Alba Marqués
Rutas alternativas
Las organizaciones agrarias han comunicado a la Delegación del Gobierno los puntos en los que se interrumpirá la circulación, una información clave para que conductores y transportistas puedan planificar sus desplazamientos y evitar retenciones.
Te contamos al detalle los principales puntos de corte previstos y qué rutas alternativas usar, aquí.
Alba Marqués
Posibles incidencias en el transporte escolar
Con motivo de la tractorada, hoy el tráfico en la Región puede complicarse. Por ello, desde la dirección de algunos colegios de la comunidad se alertó ayer a los padres que los cortes en las carreteras podrían afectar al servicio de transporte escolar. "Pueden haber retrasos o que los autobuses no puedan realizar el servicio. Iremos informando si hay alguna anomalía", reza el aviso que un colegio remitió este miércoles a las familias.
Alba Marqués
Buenos días. El campo murciano vuelve hoy a tomar las carreteras de la Región de Murcia en una nueva gran movilización que amenaza con paralizar buena parte de las principales vías de comunicación de la comunidad. A través de este directo iremos informando de la última hora de la movilización, así como las consecuencias que la misma tenga en el tráfico regional y cómo se desarrollan los repartos de productos agrícolas programados en distintos puntos del territorio.
Puedes consultar el por qué de la protesta y las reivindicaciones de agricultores y ganaderos aquí.
