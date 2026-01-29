Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Protesta de agricultores en la Región de Murcia, en directo | Sigue la última hora de la tractorada

Bajo el lema ‘Sobran los motivos’, los profesionales del campo reclaman cambios estructurales que garanticen la viabilidad de sus explotaciones

Tractores se concentran en la Venta Garcerán (Balsapintada) este jueves para comenzar su protesta

Iván Urquízar

Alba Marqués

Alba Marqués

El campo murciano vuelve a tomar este jueves las carreteras de la Región de Murcia en una nueva gran movilización que amenaza con paralizar buena parte de las principales vías de comunicación de la comunidad. No es una protesta más: es el resultado de años de malestar acumulado, de promesas que no llegan y de un sector que se siente acorralado y sin margen de maniobra.

