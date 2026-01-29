Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Toda la programación del mercado medieval más grande de España a pocos minutos de Murcia

Este fin de semana la ciudad de Orihuela viajará al Medievo con más de 300 puestos y decenas de actividades en sus calles y plazas

Las justas que se representaron en el Mercado Medieval de Orihuela en 2025.

Las justas que se representaron en el Mercado Medieval de Orihuela en 2025. / Vega-Baja.com

Marco Gil

Estás a punto de sumergirte en pleno Medievo, porque este fin de semana se celebra el Mercado Medieval más grande y espectacular de España. Y tan solo está a pocos minutos de Murcia. Más de 300 puestos de artesanía y gastronomía muy cerca de tu casa. No hay excusas.

Se trata de uno de los eventos más importantes de la ciudad de Orihuela y desde el 30 de enero al 1 de febrero podrás disfrutar de un montón de actividades musicales y teatrales, además de justas medievales y bufones de corte.

Para los más pequeños (y no tan pequeños) se organizarán espectáculos en vivo, talleres de oficios antiguos, una exhibición de cetrería, animación y habrá amplia oferta gastronómica. Es importante saber que la el mercado se dividirá en 3 zonas y cada una de ellas tendrá su propia programación. El horario de las mismas va de 9.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 23.00 horas:

Mapa que divide el Mercado Medieval de Orihuela por zonas.

Mapa que divide el Mercado Medieval de Orihuela por zonas. / Ayto. Orihuela

Programación del Mercado Medieval de Orihuela: Zona 1

La zona uno se representa en naranja en el mapa y comprende la plaza de Santiago y del Carmen, la calle Marqués de Arneva, la plaza Antonio Balaguer, la calle Santa Justa, la plaza Condesa Vía Manuel y las calles Dr. José María Sargent, López Pozas y Colón. La programación es la siguiente:

  • Plaza de Santiago durante todo el día

-Misterios y mitología de las tres culturas. Talleres participativos, cuentacuentos, charlas y danzas durante el horario de mercado.

-Campamento de época representando la vida cotidiana, con talleres, escaramuzas, explicaciones y actividades infantiles durante el horario de mercado.

-Espectáculo infantil: viernes y sábado: 17.00h | 19.30h; domingo: 13.00h | 17.00h. Rituales y danzas: viernes y sábado: 13.30h | 17.30h.

  • Plaza del Carmen

-Campamento de época representando la vida cotidiana, con talleres, escaramuzas y explicaciones durante el horario de mercado.

-Danza oriental: viernes, sábado y domingo: 13.30h.

-Espectáculo de magia y humor: viernes, sábado y domingo: 18.30h.

-Espectáculo de circo medieval: viernes, sábado y domingo: 18.00h.

-Espectáculos aéreos: viernes y sábado: 20.30h; domingo: 12.00h.

  • Calle Hospital durante todo el día: Granja de animales, camellos y burritos y exposición de cetrería
Un arlequín en el Mercado Medieval de Orihuela 2025.

Un arlequín en el Mercado Medieval de Orihuela 2025. / Vega-Baja.com

Programación del Mercado Medieval de Orihuela: Zona 2

La zona dos se representa en azul en el mapa y comprende las calles Mayor de Ramón y Caja y Dr. José María Sargent, las plazas del Salvador, de la Anunciación, de la Soledad y del teniente Linares, el pasaje Emilio Bregante, la plaza Ramón Sijé, la calle Soleres, el pasaje Semana Santa, la plaza y la calle Santa Lucía y la plaza Dr. Don Jaime Sanchez. La programación es la siguiente:

  • Plaza de Condesa Vía Manuel: Conciertos de música folk: viernes y sábado: 21.30h.
  • Plaza del Salvador:

-Atracciones y juegos infantiles.

-Espectáculo infantil: 11.00h | 12.00h | 17.00h | 18.30h | 20.00h. Plaza de la Anunciación: Exposición temática.

  • Plaza Ramón Sijé

-Espectáculos de gran formato: viernes: 13.30h | 22.00h; sábado: 13.00h | 19.00h | 22.00h; domingo: 13.00h | 17.00h | 19.00h.

-Exposiciones temáticas.

-La guarida del gigante Thamur.

  • Plaza de Santa Lucía

-Juegos infantiles

-Atracciones

-Talleres participativos

-Espectáculo de títeres: 11.00h | 12.00h | 13.30h | 17.00h | 18.00h| 19.00h.

Vecinos y turistas caminar por el Mercado Medieval de Orihuela en 2025.

Vecinos y turistas caminar por el Mercado Medieval de Orihuela en 2025. / Vega-Baja.com

Programación del Mercado Medieval de Orihuela: Zona 3

La zona tres se representa en beige en el mapa y comprende las calles Santa Lucía y de Adolfo Clavarana, la explanada de Santo Domingo y el Rincón Hernandiano. La programación es la siguiente:

  • Explanada de Santo Domingo

-Torneo de caballeros: 12.00h | 14.00h | 18.30h | 20.30h

-Juegos infantiles

-Atracciones

-Cuentacuentos infantil: viernes y sábado: 13.30h | 18.00h; domingo: 11.30h | 18.15h.

-Música y danzas orientales: viernes y sábado: 20.00h.

  • Arco de Santo Domingo

Noticias relacionadas y más

-Campamento árabe con recreación de la vida cotidiana de la época, talleres de oficios, actividades participativas y charlas durante el horario de mercado.

