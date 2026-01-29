"¡Ya está bien de pisarnos el cuello!": los líderes agrarios alzan la voz en Lorca

La autovía A-7, en el tramo comprendido entre La Hoya y Totana, se convirtió este jueves en uno de los principales epicentros de la protesta del campo murciano. En el primer paso superior de la vía, uno de los cuatro cortes de tráfico provocados por la tractorada, los líderes de las principales organizaciones agrarias de la Región de Murcia —UPA, COAG y Asaja— comparecieron ante los medios para valorar una movilización que calificaron de histórica. Junto a ellos se encontraba la consejera de Agricultura, Sara Rubira, en una imagen poco habitual que subrayó la relevancia política de la jornada.

El secretario general de UPA Murcia, Marcos Alarcón, fue el encargado de abrir las intervenciones y lo hizo destacando el "rotundo éxito" de la convocatoria. Según explicó, la respuesta de agricultores y ganaderos había sido "masiva, ejemplar y completamente alineada" con las reivindicaciones planteadas por el sector.

Alarcón recordó que las demandas son bien conocidas: acuerdos comerciales justos, un presupuesto suficiente para la PAC, garantías hídricas —tanto en cantidad como en precio—, defensa del trasvase Tajo-Segura, una moratoria en el acceso al agua subterránea y condiciones que faciliten la incorporación de jóvenes. En su opinión, la movilización obliga ahora a las administraciones a estar "a la altura" y a dar respuestas claras ante los riesgos que amenazan el presente y el futuro de la actividad agraria en la Región de Murcia, en España y en Europa.

Más tractores de los previstos y un sector "cansado de no ser escuchado"

El presidente de COAG en la Región de Murcia, José Miguel Marín, subrayó que la protesta había superado "todas las expectativas", tanto por el número de vehículos como por la participación. Marín reconoció que las previsiones iniciales hablaban de entre 2.000 y 2.500 vehículos, una cifra que, según dijo, se había quedado ampliamente corta.

Marín insistió en que el sector no se moviliza por capricho, sino por necesidad. "Estamos en la calle porque necesitamos respuestas ya", afirmó, recordando que hace apenas dos años ya se produjo una movilización similar sin que, a su juicio, se hayan producido avances suficientes. En su intervención cargó con dureza contra las políticas de la Unión Europea, a las que acusó de minusvalorar el carácter estratégico del sector primario y de abrir la puerta a la entrada de alimentos de terceros países en detrimento de la producción local.

"No vamos a consentir que nos corten el agua, que nos recorten la PAC ni que acaben con miles de familias que vivimos de esta profesión", advirtió, al tiempo que lanzó un mensaje a la sociedad en su conjunto: los agricultores, dijo, defienden también el interés general y la seguridad alimentaria de los consumidores.

Agricultores concentrados en uno de los cortes de tráfico, en la A-7, entre lapedanía lorquina de La Hoya y Totana / Daniel Navarro

En un momento daro, el presidente de Coag se dirigió directamente a los agricultores concentrados en el paso superior de la A-7 con un discurso duro, cargado de advertencias y apelaciones a la unidad del sector. Marín denunció que el campo está siendo sistemáticamente ignorado por las administraciones y alertó de una contradicción constante en el discurso político. "No nos pueden ignorar. No puede ser que unas veces digan que somos estratégicos y luego nos echen el pie al cuello", afirmó ante los manifestantes.

Críticas a la UE, competencia desleal y amenaza al regadío

En la misma línea se expresó el secretario general de Asaja Murcia, Alfonso Gálvez, quien enmarcó la jornada de protestas dentro de una movilización simultánea a nivel nacional y europeo. A su juicio, las políticas comunitarias están resultando "erróneas y dañinas", al no tener en cuenta las necesidades reales del sector ni, en algunos casos, las propias decisiones del Parlamento Europeo.

Gálvez alertó del riesgo que estas políticas suponen para el enorme potencial agrícola de la Región de Murcia y señaló que la imagen de tractores, camiones y agricultores movilizados solo representa "una pequeña parte" de lo que mueve el sector. El líder de Asaja apeló al papel estratégico de la agricultura como garante del suministro de alimentos sanos y seguros y denunció la competencia desleal derivada de la entrada masiva de productos procedentes de países como Marruecos, Egipto o Sudáfrica, sin controles equivalentes a los exigidos a los productores europeos.

Los líderes agrarios observan la columna de vehículos que colapsa la autovía en Lorca. / Daniel Navarro

El dirigente de Asaja puso especial énfasis en la cuestión del agua, reclamando garantías para el regadío, el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura y una moratoria que evite lo que calificó como "la sentencia de muerte" de los regadíos dependientes de aguas subterráneas. Todo ello, añadió, debe ir acompañado de medidas que aseguren la rentabilidad de las explotaciones y hagan posible el relevo generacional.

El respaldo de los regantes y el foco en el agua

Aunque no estaba prevista su intervención, el presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura, Lucas Jiménez, tomó la palabra para expresar el apoyo "sin fisuras” del mundo del regadío a las reivindicaciones del sector agrario. Jiménez quiso dejar claro que los protagonistas de la jornada eran los agricultores y sus organizaciones, a los que felicitó por su capacidad de movilización en más de 30 provincias.

El presidente de los regantes centró su mensaje en el agua, una cuestión que, según afirmó, resulta especialmente sensible en regiones como Murcia, Alicante y Almería. Además, recordó que se trata de la cuenca más productiva del país y, al mismo tiempo, la más vulnerable a la sequía, una paradoja que, a su juicio, no está siendo tenida en cuenta por las administraciones.

Jiménez denunció el "recorte político" del trasvase Tajo-Segura y la amenaza de reducir casi a la mitad, a partir de 2027, la disponibilidad de agua subterránea, una situación que consideró insostenible para el futuro del sector. "Sobran los motivos para estar hoy en la calle", concluyó, agradeciendo la participación masiva y la atención mediática.