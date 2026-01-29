Bronco cara a cara entre el "sectario" Óscar Puente y el "inefable señor Bernabé"

No hay cara a cara entre el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el senador murciano Francisco Bernabé, sin tensión en el ambiente. Este jueves, el responsable de la red ferroviaria acudía a la Cámara Alta para dar explicaciones sobre los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y de Gelida (Barcelona). Fue recibido a gritos de "dimisión" y aún le quedaba por escuchar como, en sus intervenciones, miembros del Grupo Parlamentario Popular exigían su cese.

"Váyase, señor Puente, hágame caso y váyase si le queda algo de dignidad. Pida primero perdón a las víctimas, que esto no ha sido una negligencia, sino una imprudencia con resultado de muerte, como ya están investigando los tribunales de justicia", le espetó el senador por la Región de Murcia Francisco Bernabé, quien le aseguró que su carrera política había terminado. "Demasiados muertos, demasiados heridos, demasiados accidentes, demasiada mentira, demasiados bulos y demasiados insultos para seguir ostentando ese cargo. Para ser ministro hay que ser una persona moralmente decente y usted, por desgracia, no lo es", le dijo.

Antes, Bernabé le había recordado el mensaje que le envió el pasado 2 de diciembre en esa misma Cámara: "Ojalá que, por culpa de Sánchez y todos ustedes, no tengamos que lamentar ninguna desgracia". El murciano lamentó que esas palabras "resultaran proféticas", pero afirmo que "para cualquiera que tuviera dos dedos de frente y no fuera un sectario, esta desgracia se veía venir".

Puente no dudó en dirigirse a él tan pronto como subió a la tribuna. "El inefable señor Bernabé, en su línea. Dice usted que mi carrera política debería haber terminado ya. Lo que es sorprendente es que siga viva la suya", le respondió, haciendo referencia a su "historia ferroviaria". Según él, su trayectoria está marcada, por un lado, por "los palos que repartió siendo delegado del Gobierno a los ciudadanos de Murcia cuando se manifestaban en favor del soterramiento" y, por otro, por "aquella famosa frase que pronunció en el año 2015, que consistía en que los ciudadanos de Murcia podrán ir en AVE en el año 2016 a comer las uvas a la Puerta del Sol". Puente recordó que el AVE llegó en el año 2022 y que, desde entonces, Bernabé es conocido en Murcia "como Paco 'El Uvas'".

El ministro terminó su intervención lamentando el bajo nivel de debate del PP en un tema tan serio. "Guárdense, tanto en el fondo como en los intervinientes", les aconsejó, para después pasar a "responder las reclamaciones y las demandas que han hecho representantes más serios".