Novedades en el Impuesto de Sucesiones en Murcia: estos errores pueden costarte miles de euros y bloquear tus bienes durante 10 años

Normalmente, recibir una herencia supone un alivio económico considerable, sin embargo, en algunos casos, puede volverse un caramelo envenenado. Cada vez más abogados coinciden en su advertencia: incluso en comunidades autónomas donde el Impuesto de Sucesiones es casi simbólico, como en Murcia, puede convertirse en un problema serie.

El abogado murciano José Manuel Hernández Benavente lo resume de forma directa en uno de sus vídeos de Instagram (@joseequilex): "Una herencia mal gestionada puede salir por un ojo de la cara". A su vez apunta que no solo se trata de impuestos, sino de errores legales que muchos ciudadanos cometen.

Los plazos del impuesto que casi nadie controla

Uno de los errores más comunes en este trámite es no respetar el plazo de los seis meses para presentar el Impuesto de Sucesiones desde la fecha de fallecimiento. No obstante, se debe saber que aunque se puede pedir una prórroga de otros seis meses, el hacerlo implicaría intereses y recargos que encarecerían la herencia.

En comunidades como la Región de Murcia, también ocurre esto. El impuesto está bonificado al 99% para hijos, cónyuges, padres y abuelos. Pese a ello, si no se realiza correctamente o no se presenta a tiempo, el problema se puede agravar.

En Murcia casi no se paga… pero hay que hacerlo bien

Conceptos a tener en cuenta en Murcia: el impuesto es obligatorio y debe autoliquidarse, de forma electrónica con certificado digital o presencialmente. Esta bonificación tan alta cae como agua del cielo para el ciudadano murciano. Para muchos herederos, el alivio llega al conocer esta cuota final.

Asimismo, existen reducciones relevantes por parentesco, discapacidad, seguros de vida o por heredar la vivienda habitual, que pueden reducirse hasta en un 95% de su valor. Pero es muy importante hacerlo bien, puesto que si no se hace, llega el segundo error clásico.

No aceptes una herencia sin revisar

Hernández Benavente insiste en que hay que analizar muy bien el patrimonio antes de aceptar la herencia, porque las deudas también se heredan. En algunos casos, pueden superar el valor de los bienes recibidos. Por esta razón, aconseja a sus clientes aceptar la herencia a beneficio de inventario.

De esta forma, solo heredas las deudas hasta donde cubra el valor de los bienes recibidos, protegiendo así tu patrimonio personal.

Cuando heredas… pero no puedes usar nada

A todo lo mencionado anteriormente, se le suma una figura legal poco conocida: la indivisión forzosa, prevista en la Ley de Sucesiones. En determinados testamentos ocurre que el fallecido puede haber establecido que la herencia no se divida ni se utilice hasta pasados 10 años.

Durante ese tiempo, los bienes pertenecen a todos los herederos a la vez. Está prohibido vender, alquilar o modificar sin el voto de todos los herederos (en algunos casos ni es suficiente). Se trata de una práctica habitual en negocios familiares o cuando los herederos son menores de edad.

¿Qué es lo que sí se puede hacer con la herencia mientras está bloqueada? Partiendo de la base de que las facultades son limitadas, los herederos solo pueden conservar los bienes, pagar gastos indispensables y reclamar a otros herederos si uno asume costes necesarios: cualquier decisión primordial requiere del acuerdo total.