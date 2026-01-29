‘Miraqueplan’ este fin de semana en la Región: festivales en familia, mercados medievales y sabores del mundo

Festivales familiares, mercados medievales, gastronomía internacional y fiestas de barrio con espíritu solidario marcan la agenda del fin de semana en la Región de Murcia, con propuestas para todos los gustos y edades. Desde Murcia capital hasta Orihuela, pasando por Bullas, la creadora de contenido Anabel Hernández, a través de su perfil de Instagram Miraqueplan, selecciona algunas de las citas más atractivas para disfrutar del ocio cultural, la música, la historia y la buena mesa al aire libre, en un fin de semana especialmente pensado para compartir en familia o con amigos.

Música en directo animará las actividades de El Jardín Secreto Kids / L.O.

El Jardín Secreto, diversión para toda la familia

El Auditorio Parque de Fofó de Murcia será el escenario de una nueva edición de El Jardín Secreto Kids, un festival familiar que propone una forma diferente de disfrutar del ocio cultural: con calma, contenidos de calidad y actividades pensadas para niños de distintas edades, sin olvidar al público adulto. La jornada se desarrollará este sábado de 11:00 a 18:00 horas.

El festival ofrece una programación continua que combina música en directo, artes escénicas, talleres creativos, juego libre y divulgación medioambiental, en un entorno cuidado, inclusivo y adaptado a las necesidades reales de las familias.

Entre los espectáculos principales destaca el microconcierto de Chica Charcos, una propuesta participativa que mezcla música, cuentos y poesía, invitando a imaginar y emocionarse en familia. También se incluye el taller interactivo ¡Viaje a la Prehistoria!, dirigido por Ignacio Martín Lerma, profesor titular de Prehistoria de la Universidad de Murcia, que acerca a los más pequeños a la vida de los primeros seres humanos a través del juego y la experimentación. Completa el programa escénico Retórico e Hipotenuso, un espectáculo de teatro musical divulgativo que recorre la historia de la música de forma divertida y participativa, recomendado para público familiar.

Durante todo el día, el recinto contará con espacios permanentes que permiten a cada familia organizar su propio ritmo. Habrá Terrazas Kids para el juego libre de los más pequeños, zonas específicas para niños y niñas a partir de 8 años con talleres creativos e inclusivos, una zona Montessori y Baby Area, y un Family Stage dedicado a la expresión artística colectiva. El festival se completa con food trucks, zona picnic y actividades vinculadas a la sostenibilidad y el medio ambiente, desarrolladas junto a asociaciones locales.

Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma Entradium.

Cartel anunciador del Murcia Gastro First Run Foodie / L.O.

Running y comida sana en Murcia Gastro First Run Foodie

La Feria del Corredor del TotalEnergies Maratón Murcia Costa Cálida se convierte este año en una auténtica ruta gastronómica internacional con la celebración de Murcia Gastro First Run Foodie, la feria gastronómica oficial del evento, donde el running y la cocina comparten protagonismo.

La propuesta reunirá foodtrucks de Venezuela, Grecia, Colombia y España, ofreciendo una amplia variedad de street food internacional, a la que se suma una barra gastronómica murciana encabezada por el chef José Antonio Salmerón (Cocina con Salmerón), que acercará al público algunos de los sabores más representativos de la cocina tradicional de la Región.

El público podrá degustar desde arepas y cachapas venezolanas, hamburguesas gourmet a la parrilla, gyros griegos o paellas gigantes, hasta postres tropicales, cócteles premium y café de especialidad, de la mano de firmas como Vértigo y Calambre, consideradas referentes a nivel nacional.

Murcia Gastro First Run Foodie se celebrará en los Jardines del Auditorio Víctor Villegas los días 30 y 31 de enero, y se trasladará el 1 de febrero al Jardín Chino, en el Paseo Ronda de Garay, frente a Cruz Roja. La programación se completa con DJ en directo, exhibiciones de dance street, animación y un ambiente festivo pensado para disfrutar al aire libre durante la Feria del Corredor.

El mercadillo artesanal El Zacatín se celebrará este domingo / L.O.

El fuego y el hierro, protagonistas de El Zacatín

El mercadillo artesanal El Zacatín celebrará este domingo una nueva edición mensual que, en esta ocasión, transformará el entorno de la Plaza Vieja y calles aledañas en un auténtico mercado medieval. La cita tendrá lugar de 9:00 a 14:00 horas y ofrecerá a vecinos y visitantes una completa recreación histórica.

A partir de las 10:30 horas, el puesto central de la Plaza Vieja acogerá una demostración de forjado de hierro al fuego realizada con técnicas tradicionales.

La jornada contará con un variado programa de espectáculos y animación, entre los que destacan la llegada de la Guardia Real a las 11:15 horas, la actuación de músicos medievales a las 11:45, las justas medievales a las 12:15 y un pasacalles de caballeros y juglares, a cargo de la familia Carromato, previsto para las 13:15 horas.

Los más pequeños podrán participar en un taller de manualidades en barro que se desarrollará en la calle San Antón entre las 11:30 y las 14:00 horas. Además, durante toda la mañana, la plaza de España acogerá una exposición de aves rapaces y una granja de animales, con exhibiciones de vuelo programadas de 11:00 a 11:30 y de 13:15 a 13:45 horas.

El mercado se completará con atracciones infantiles, como un carrusel medieval y un castillo hinchable ambientado en la época, consolidando a El Zacatín como una cita cultural y familiar destacada en el calendario local.

Cartel anunciador de las Fiestas de Santa Eulalia / L.O.

Cocido solidario en Santa Eulalia

Las fiestas del barrio de Santa Eulalia, las más antiguas de Murcia, encaran su recta final este fin de semana con un programa que combina actividades familiares, cultura, música y solidaridad, en el marco de las celebraciones de San Blas y la Candelaria.

Este viernes estará dedicado especialmente al público familiar y a la puesta en valor del barrio. A partir de las 17:00 horas, la Plaza de la Candelaria acogerá una fiesta infantil con juegos, regalos y animación en la calle a cargo del grupo Jacarandá. A las 18:00 horas se celebrará una visita guiada por el barrio de Santa Eulalia, con salida desde la plaza del mismo nombre, y a las 19:00 horas el Museo de Bellas Artes será el escenario de la entrega de la distinción 'Eulalio 2026' a la tuna de Economía y Empresa de Murcia.

El sábado, la programación se centra en la recreación histórica y la música en directo. A las 11:30 horas tendrá lugar el desfile conmemorativo de la Toma de Murcia por Jaime I, que recorrerá el itinerario entre la Plaza de Santa Eulalia y la Plaza del Cardenal Belluga. Ya al mediodía, a las 13:00 horas, la Plaza de la Candelaria acogerá un aperitivo musical con las actuaciones de Mare Carrier y Morgan & The Deep Jones.

Las fiestas continúan el domingo 1 de febrero con un marcado carácter solidario. A las 13:00 horas se celebrará una Santa Misa en la iglesia de Santa Eulalia, solemnizada por la Rondalla La Parranda de la Casa de Canarias. A continuación, a las 14:00 horas, la Plaza del pintor José María Falgas acogerá el tradicional Cocido Solidario, cuya recaudación irá destinada a la Asociación ELA Región de Murcia.

Estas actividades preceden a los días grandes de las fiestas, que se celebrarán el lunes 2 y martes 3 de febrero, coincidiendo con la Candelaria y San Blas, y consolidan a Santa Eulalia como uno de los epicentros festivos y culturales de la ciudad.

Artesanía, gastronomía y espectáculos esperan a los visitantes de Orihuela este fin de semana / Turismo Orihuela

Orihuela viaja a la Edad Media

Orihuela volverá a transformarse en un gran escenario medieval con la celebración del XXVI Mercado Medieval, que tendrá lugar a partir del viernes hasta el domingo en el casco histórico de la ciudad. Durante tres jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una propuesta cultural y festiva que combina historia, artesanía, gastronomía y espectáculos en uno de los eventos más consolidados del calendario provincial.

Las calles y plazas más emblemáticas acogerán puestos de artesanía tradicional, donde se podrán ver oficios como el trabajo de la madera, el cuero, el metal o la cerámica, junto a una variada oferta gastronómica inspirada en recetas tradicionales, con embutidos, quesos, dulces artesanos y pan elaborado de forma tradicional.

El mercado contará además con un amplio programa de animación y espectáculos itinerantes, con juglares, músicos, trovadores, acróbatas y personajes de época que recorrerán el recinto interactuando con el público. A ello se suman pasacalles, exhibiciones de cetrería, recreaciones históricas y espectáculos nocturnos, pensados para todos los públicos.

El evento presta especial atención al público familiar, con actividades y talleres infantiles, juegos tradicionales y espectáculos participativos que convierten la visita en una experiencia educativa y lúdica para los más pequeños.