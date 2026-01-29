Manel Juan, jefe de Inmunología del Clínic: "Nos gustaría que la Arrixaca comenzara a producir fármacos CAR-T en unos meses"

Los tratamientos CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-cell), en los que se lleva a cabo la manipulación genética de los linfocitos T del propio paciente para infundírselos posteriormente con el objetivo de que identifiquen y destruyan las células tumorales, se han convertido en una terapia que está revolucionando el tratamiento de cánceres hematológicos y abriendo nuevas vías para los pacientes que no responden al tratamiento habitual. Sobre ellos habló este miércoles en el Hospital Virgen de la Arrixaca el jefe de Inmunología del Hospital Clínic y responsable de la Plataforma de Terapias Avanzadas del Clínic y Sant Joan de Deu, Manel Juan Otero, quien ofreció una conferencia titulada 'Terapia CAR-T, un camino en la curación de las enfermedades hematológicas' coincidiendo con la celebración de la Semana de la Hematología en el centro sanitario de El Palmar.

Las terapias CAR-T se están haciendo un hueco en nuestro sistema sanitarios, adquiriendo cada vez un mayor peso. ¿Qué están suponiendo estos tratamientos?

El tratamiento en sí, ya sea comercial o académico, está siendo efectivo y está teniendo un impacto muy importante porque recupera a pacientes que de otra manera no tendrían opción. Con las CAR-T están logrando la curación tras más de diez años de seguimiento. Pero a su vez, está produciéndose un cambio en las opciones sobre cómo desarrollar estas terapias. Hasta ahora, todas las propuestas se focalizaban en la transferencia a la farmaindustria para que esta lo llevara al mercado, pero esto ha generado un fallo en el sistema que nos lleva a que no haya suficiente acceso de los pacientes, haciendo que en los países que lo tienen aprobado no llegue a más del 4-5% de quienes las necesitan. En nuestro caso, en España, es algo diferente y tenemos hasta un 25% de acceso. Sin embargo, dándole la vuelta, esto supone que más del 70% de las personas que se podrían beneficiar del tratamiento no les llegue. Esto lleva a que aparezca la posibilidad, que aún no se ha concretado, de que un centro académico sea el propietario de desarrollar las CAR-T. El número tan elevado de pacientes llevaría a que se trabaje en red, con la colaboración de distintos centros, como ya realizamos con la Arrixaca, por ejemplo.

El reto pasaría por hacer que las CAR-T lleguen a un mayor número de pacientes

El reto es encontrar una solución para que los pacientes puedan tener acceso y esta es una opción cuando el procedimiento comercial, tras más de ocho años en marcha, demuestra que no está funcionando porque no facilita el acceso que necesitan los pacientes. Si en lugar de un 25% llegamos a un 60%, mucho mejor.

La Región de Murcia administra desde hace años estos tratamientos, pero la Arrixaca está a punto de dar el paso de iniciar la producción de fármacos CAR-T académicos gracias a su participación en un ensayo clínico que dirige el Clínic. ¿Cuándo será una realidad?

El proyecto está avanzando. Pero, como todo, cuesta y las limitaciones que tiene la Arrixaca en estos momentos está haciendo que no vaya todo lo rápido que nos gustaría. Con la Clínica Universitaria de Navarra ya lo tenemos aprobado y esperamos que pronto esté también aquí. Nos gustaría que la Arrixaca comenzara a producir fármacos CAR-T en unos meses, si por mí fuera, antes de Semana Santa, pero los recursos no están siendo aún los suficientes y depende de la Arrixaca, de sus limitaciones y su interés.

¿Cómo funcionan a nivel inmunológico las CAR-T?

Es recuperar una función que existe del sistema inmunitario introduciendo una modificación que colabora con él. Cuando hay un tumor es porque el sistema inmunitario no ha funcionado lo suficiente y lo que intentamos es recuperar esta función modificando los linfocitos y haciendo que estos tengan una diana dirigida hacia el tumor.

"Si no tuviéramos el sistema inmunitario tendríamos un tumor cada diez años"

¿Qué poder tienen esos linfocitos para luchar contra el tumor?

Si no tuviéramos el sistema inmunitario tendríamos un tumor cada diez años y afortunadamente cada diez años no los tenemos, principalmente porque tenemos un sistema inmunitario. Gracias a él la mitad de la población no sufrimos un cáncer a lo largo de nuestras vidas. Lo que hacemos con las CAR-T es reforzar a estos linfocitos, poniéndoles un receptor que hace que funcionen más eficazmente.

¿En qué punto estamos en ese camino en la curación de enfermedades hematológicas?

Ya no es un camino hacia la curación sino en la curación porque tenemos a mucha gente que está curada con más de 15 años de supervivencia. Incluso tenemos a una paciente con más de 20 años de supervivencia.

¿En qué tipo de cánceres están actualmente probadas las terapias CAR-T?

Los productos que se han aprobado porque han demostrado resultados claramente son leucemias y linfomas de la estirpe del mieloma múltiple, son tumores hematológicos, en los que hay muy buenos resultados. Esperamos que durante este año se aprueben nuevas propuestas que puedan servir para glioblastoma, cáncer gástrico o quizá para otros cánceres sólidos y que deben venir de la Agencia Europea del Medicamento y la FDA americana.