Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo tractorada MurciaCortes de tráficoViento hoy en MurciaCarretera de AlcantarillaParlamento Bar
instagramlinkedin

Social

El obispo de Cartagena, sobre la regularización de migrantes: "Abrid los brazos a todos aquellos que quieren buscar una vida honesta y trabajar"

"Es natural que la gente que viene de fuera van buscando un mundo mejor, otra cosa son los intereses políticos, que yo ahí no quiero entrar", manifiesta Lorca Planes

El obispo, en un momento de la rueda de prensa para presentar el informe de Cáritas y Foessa.

El obispo, en un momento de la rueda de prensa para presentar el informe de Cáritas y Foessa. / A. L. H.

Ana Lucas

Ana Lucas

"Es natural que la gente que viene de fuera van buscando un mundo mejor, otra cosa son los intereses políticos, que yo ahí no quiero entrar". Así se expresó el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, al ser preguntado por la regularización extraordinaria de inmigrantes, una medida que beneficiará a más de 500.000 personas, miles de ellas en la Región.

Poniendo por delante que, "como cristianos", la premisa es "abrir los razos a todos aquellos que quieren buscar una vida honesta, honrada, trabajar para hacer mejor este mundo que nos ha tocado bien", el prelado insistió en que no quiere entrar en política. ¿Por qué? Porque sospecha que hay formaciones (o personas) que tratan de "aprovechar un poco la coyuntura para sacar provecho de los votos". "No entro en esto", sentenció.

"La invitación que nos hace el Evangelio es abrir la posibilidad, crear nuevos horizontes de esperanza, de cooperación, de ayuda", recalcó. Todo lo que implique eso, "me resulta positivo".

Habló de economía y puso el ejemplo de "una familia en la que trabaje solo el hombre o la mujer del matrimonio, que ingrese un sueldo de 1.400 euros más o menos, ¿cómo puede pagar un alquiler de mil euros? ¿De qué viven? Estamos en un mundo de locos".

Lorca Planes dejó claro que "la gente tiene derecho a vivir bien" y abogó por fomentar su "posibilidad de desarrollo". Se preguntó "quién puede ponerle puertas al campo" y destacó que "otra cosa son los intereses (políticos), que yo ahí no quiero entrar porque no tengo datos en este momento".

Noticias relacionadas y más

El obispo hizo estas afirmaciones durante la presentación en el Palacio Episcopal de un informe de Cáritas y la Fundación Foessa que revela que la Región de Murcia “presenta una exclusión social que se profundiza y cronifica, con más de 320.000 personas vulnerables, el 20% de la población”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El restaurante Juan Mari cierra sus puertas tras casi 40 años como referente de la alta cocina murciana
  2. Corte de tráfico en la Autovía del Noroeste en la salida a Alcantarilla: 'Un trayecto de 15 minutos se ha convertido en una hora
  3. Una gran columna de humo alerta a Cartagena por un incendio en Repsol
  4. El centro de Murcia pierde habitantes y las pedanías rurales consolidan su crecimiento
  5. Cómo moverse por la Región de Murcia y qué rutas alternativas usar ante los cortes de tráfico por la tractorada
  6. La última oportunidad para ver la nieve en Murcia: en este pueblo sigue nevando gracias a la borrasca Kristin
  7. Consulta los itinerarios de la tractorada del próximo jueves en la Región de Murcia
  8. Molina de segura: una ciudad postapocalíptica

La Comunidad desplegará 232 medidas hasta 2028 para luchar contra la pobreza y la exclusión social

La Comunidad desplegará 232 medidas hasta 2028 para luchar contra la pobreza y la exclusión social

En directo | Cortes de tráfico con abejas y ahumadores, retenciones y reparto de productos en la protesta del campo en la Región

Cáritas alerta de que más de 320.000 murcianos sufren exclusión social: "Tener trabajo no garantiza la inclusión"

Cáritas alerta de que más de 320.000 murcianos sufren exclusión social: "Tener trabajo no garantiza la inclusión"

El obispo de Cartagena, sobre la regularización de migrantes: "Abrid los brazos a todos aquellos que quieren buscar una vida honesta y trabajar"

El obispo de Cartagena, sobre la regularización de migrantes: "Abrid los brazos a todos aquellos que quieren buscar una vida honesta y trabajar"

Manel Juan Otero: "Nos gustaría que la Arrixaca comenzara a producir fármacos CAR-T en unos meses"

Manel Juan Otero: "Nos gustaría que la Arrixaca comenzara a producir fármacos CAR-T en unos meses"

Estas son las carreteras cortadas hoy durante la tractorada en la Región de Murcia

La sombra del gran apagón persiste: uno de cada tres ciudadanos culpa todavía a las energías renovables

La sombra del gran apagón persiste: uno de cada tres ciudadanos culpa todavía a las energías renovables

La tractorada amenaza con dejar en punto muerto a la Región

La tractorada amenaza con dejar en punto muerto a la Región
Tracking Pixel Contents