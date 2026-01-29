El obispo de Cartagena, sobre la regularización de migrantes: "Abrid los brazos a todos aquellos que quieren buscar una vida honesta y trabajar"

"Es natural que la gente que viene de fuera van buscando un mundo mejor, otra cosa son los intereses políticos, que yo ahí no quiero entrar". Así se expresó el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, al ser preguntado por la regularización extraordinaria de inmigrantes, una medida que beneficiará a más de 500.000 personas, miles de ellas en la Región.

Poniendo por delante que, "como cristianos", la premisa es "abrir los razos a todos aquellos que quieren buscar una vida honesta, honrada, trabajar para hacer mejor este mundo que nos ha tocado bien", el prelado insistió en que no quiere entrar en política. ¿Por qué? Porque sospecha que hay formaciones (o personas) que tratan de "aprovechar un poco la coyuntura para sacar provecho de los votos". "No entro en esto", sentenció.

"La invitación que nos hace el Evangelio es abrir la posibilidad, crear nuevos horizontes de esperanza, de cooperación, de ayuda", recalcó. Todo lo que implique eso, "me resulta positivo".

Habló de economía y puso el ejemplo de "una familia en la que trabaje solo el hombre o la mujer del matrimonio, que ingrese un sueldo de 1.400 euros más o menos, ¿cómo puede pagar un alquiler de mil euros? ¿De qué viven? Estamos en un mundo de locos".

Lorca Planes dejó claro que "la gente tiene derecho a vivir bien" y abogó por fomentar su "posibilidad de desarrollo". Se preguntó "quién puede ponerle puertas al campo" y destacó que "otra cosa son los intereses (políticos), que yo ahí no quiero entrar porque no tengo datos en este momento".

El obispo hizo estas afirmaciones durante la presentación en el Palacio Episcopal de un informe de Cáritas y la Fundación Foessa que revela que la Región de Murcia “presenta una exclusión social que se profundiza y cronifica, con más de 320.000 personas vulnerables, el 20% de la población”.