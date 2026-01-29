Jamón al corte y "solecico bueno" sobre el asfalto en la protesta del campo murciano: "¡Que el ritmo no pare!"

"¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a estar hoy aquí 'sentaos', al solecico bueno, cortando jamón y almorzando? ¡Así sí!". Era un día de muchas reivindicaciones, sí; pero parando los motores, visibilizando y denunciando los problemas así como las cada vez mayores trabas que tratan de sortear en su día a día en el campo.

La autovía MU-32 a la altura de la Venta del Empalme de Archena era uno de los puntos donde centenares de agricultores, pero también ganaderos o apicultores, se concentraban este jueves para "incordiar" -como ellos mismos asumían en referencia a los problemas de tráfico que pudiesen ocasionar sus protestas- durante unas horas y cortar el paso de vehículos hasta el mediodía en el kilómetro 14 de la antigua A-30 en sentido Albacete-Murcia.

En apenas unos minutos los numerosos tractores, furgonetas, vehículos y pequeños camiones partían desde la venta para incorporarse a la autovía y colocarse en fila ocupando los dos carriles de la vía. Numerosos coches de Guardia Civil y Policía Nacional velaban por que la circulación se hiciese garantizando la seguridad.

El día acompañaba: sol, temperatura más bien primaveral con unos 20 grados y con la vista puesta en los primeros almendros que teñían de rosa buena parte de los terrenos que preceden a la Vega Alta. No eran ni las diez de la mañana cuando varios corrillos de personas se amontonaban entre risas y ambiente de jolgorio: el almuerzo entraba en juego. Salchichones, chorizos, barras de pan, cuñas de queso, bolsas de patatas fritas, "cascaruja" (frutos secos), latas de refrescos varios... ¡y hasta una pata de jamón!

Salchichón, queso y pancartas se entremezclan en el tramo para denunciar el abandono del sector primario

La fiesta estaba montada en este punto. Juan hacía de cortador: "¡Venga, nene, con alegría! ¡Que el ritmo no pare!", le espetaban algunos de sus conocidos al verlo cuchillo en mano colocando las lonchas en los platos. Mientras, detrás de él la sobrasada que era cortada por otros participantes en la concentración también volaba y las cajas de plástico repletas de mandarinas también iban perdiendo unidades con el paso de los minutos. Minuto a minuto, el hueso de la pata de jamón era cada vez más visible.

¿Se podía pedir más? Sí, que esta cita sirviese realmente para lo que estaban allí: para advertir que "si el campo no trabaja, el pueblo no come", como se podía leer en una de las pancartas que portaba uno de los tractores.

"Tal y como están hoy en día los políticos, el sector primario no es una prioridad. Hay otras cosas que consideran más importantes", lamentaba Juan mientras cortaba jamón. En este sentido, critica la falta de una posición firme en Bruselas para defender los intereses del campo español. “No hay alma de defender lo propio”, aseguró.

"Si se sigue calentando el ambiente, la cosa va a ir a peor", advierte Juan, uno de los concentrados

"Esto es una reivindicación para que sepan que estamos ahí, pero si se sigue calentando el ambiente, la cosa va a ir a peor", advirtió, señalando que el malestar en el sector no deja de crecer por parte de la Unión Europea.

Un pequeño grupo comentaba también que en otros puntos del país se estaban llevando a cabo estos actos de protestas: "Lo que no sabemos es si esto va a ser suficiente o si, a este paso, vamos a necesitar que estemos 4 o 5 días seguidos cortando la carretera para que nos acaben escuchando de verdad".

Pese al cabreo notable que tenían por la situación, la mañana transcurría muy tranquila en este tramo cortado. Solo los pitos de los transportistas que pasaban por la autovía en sentido contrario en señal de apoyo a la movilización y a los allí presentes rompían momentáneamente la calma sobre el asfalto. Eso sí, con el paso de servicios de emergencias como ambulancias rápidamente los efectivos de Tráfico de la Guardia Civil presentes en la zona abrían camino por el carril de incorporación para que rápidamente utilizasen la MU-32 sin necesidad de buscar rutas alternativas.

Las mejores imágenes de la concentración del campo en la MU-32 a la altura del Empalme de Archena / Adrián González

"Sin cebada no hay cerveza"

Agricultores procedentes de localidades cercanas de la Vega Media -muchos de ellos de la zona de Molina de Segura y de sus pedanías-, también los propios de Archena, así como llegados de otros puntos como Mula, Fortuna o incluso Moratalla participaban en la concentración.

Gorras, banderas y banderines de las tres principales asociaciones convocantes, COAG, Asaja y UPA, se lucían sobre los vehículos y las cabezas de ellos. "La desaparición del campo español te afecta directamente a ti", advertía uno de los carteles en una furgoneta. "Sin cebada no hay cerveza!", se leía sobre el retrovisor de un coche. "Sin agricultura y sin ganadería la mesa está vacía" o "Harto de salir a la calle para que me dejen trabajar", aparecían en otros...

Para que los conductores que pasaban por el tramo en sentido contrario en dirección a Albacete ajenos a las movilizaciones que estaban realizando durante la mañana los agricultores supiesen a qué se debía el corte, una gran pancarta con el lema principal de la concentración, 'Nos sobran los motivos', se alzaba sobre el brazo de una grúa.

En la MU-32, la cadena de vehículos va encabezada por una gran pancarta en la que se lee 'Nos sobran los motivos', el lema de la movilización que sirve para exponer todos los problemas que atraviesa el sector: desde el presupuesto insuficiente de la PAC 2028-2024 o la falta de relevo generacional hasta la subida de costes que vienen sufriendo.

Jóvenes y mayores, unidos

Principalmente eran hombres los que estaban allí, pero también había mujeres de distintas edades y jóvenes que no arrojan la toalla a la hora de ver el trabajo en el campo como una oportunidad laboral en nuestra tierra. Ejemplo de ello es Marta, que estudió Ingeniería Agrónoma por decisión propia porque durante toda su vida ha crecido y ha visto en su casa cómo su padre Juan trabajaba en el sector: "Cada vez se ofrecen peores condiciones y menos oportunidades, a pesar de que es lo que me ha gustado siempre", reconoció.

Esta joven agricultora lamentó que emprender en el campo sin ayuda previa es prácticamente inviable. "Un joven que no tenga apoyo y quiera empezar de cero lo tiene muy difícil", explicó, y aunque se hable con frecuencia de la ausencia de relevo generacional en el sector agrario, sostiene que no se crean las condiciones necesarias para hacerlo posible. "No hay relevo, pero si no se lo pones fácil, no se puede".

Había representación de jóvenes, pero también de históricos agricultores que año tras año, década tras década, han estado al pie del cañón para defender a capa y espada el campo murciano ante las amenazas que ha tenido que ir afrontando.

Desde históricos del campo hasta jóvenes ingenieros, el relevo generacional también alzó la voz

Uno de ellos era el mítico Perico el Colorao, antiguo dirigente de COAG y quien, a sus más de 80 años, conducía él mismo el tractor desde la venta hasta la autovía para plantarlo allí. "Luchando por los derechos de los agricultores desde 1977". Ese mismo tractor que movía ese jueves ha estado también en las primeras movilizaciones que protagonizó el sector agrario murciano hace casi medio siglo. Su hijo, Pedro Gomariz, como uno de los coordinadores de la concentración en la MU-32, iba y venía de un lado para otro constantemente informando sobre las novedades y de cómo proceder.

Adrián González

Con el paso de la mañana, la representación de agricultores presentes en este punto iban animándose y comenzaban a sacar los ahumadores que utilizan en su día a día con las abejas para hacerse de notar. En su caso, como defendía Carlos Zafra, es uno de los sectores más afectados por el acuerdo de Mercosur y la llegada de la miel procedente de países como Argentina. "En la Región 150 familias aproximadamente viven exclusivamente de la apicultura", advirtió.

Más tensión en otros puntos: "Es insostenible"

A pesar de que en este tramo no se viviesen momentos de tensión, en otros puntos como el de Lorca, a pesar de que no hubiese incidencias reseñables, la organización pedía calma y los manifestantes respondían siguiendo también las indicaciones. "Esto es insostenible, no puede ser que quieran quitarnos algo a lo que llevamos dedicándonos toda la vida. No buscamos otra cosa que asegurar el futuro desarrollaba nuestros hijos", indicaba uno de los manifestantes.

En el tramo de la venta Garcerán, a la altura de la A-30, los agricultores que habían cortado la vía en sentido Cartagena hacían lo propio en los carriles paralelos, dirección Murcia y para obstaculizar la vía usan panales de abeja custodiados en cajas.

En el cuarto corte, el situado en el kilómetro 110 de la A-30 en sentido Albacete en el cruce de Blanca, los manifestantes pasaban también la jornada almorzando carne a la brasa o incluso gachasmigas.