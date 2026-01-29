Gobierno
Industria pide información a Sabic y abre una mesa de seguimiento para garantizar el empleo
Francisco Lucas destaca la apuesta por el diálogo tras la reunión del ministro Jordi Hereu con la empresa
El Gobierno de España ha reafirmado su apuesta por el diálogo y su compromiso con el mantenimiento del empleo y de la actividad industrial de la planta de Sabic en Cartagena tras la reunión celebrada este martes entre el ministro de Industria, Jordi Hereu, y representantes de la empresa propietaria de la factoría.
Así lo ha señalado el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, quien ha explicado que, durante el encuentro, el ministro solicitó a la compañía toda la información disponible sobre la situación de la planta e insistió en la necesidad de mantener un diálogo permanente. Con este objetivo, se ha constituido una mesa de seguimiento que permitirá continuar las conversaciones y evaluar posibles soluciones.
El Ejecutivo trabaja para evitar la deslocalización y asegurar el futuro industrial de Cartagena
Lucas ha avanzado que "próximamente tendrá lugar una nueva ronda de contactos" y ha subrayado que el Ejecutivo central "va a seguir trabajando para impedir la deslocalización y propiciar la reindustrialización de la zona". En este sentido, ha remarcado que la prioridad del Gobierno es "garantizar los puestos de trabajo tanto de Sabic como de las empresas auxiliares vinculadas a su actividad".
El delegado del Gobierno ha destacado que, desde el primer momento, el Ejecutivo ha estado implicado en la búsqueda de alternativas para hacer frente a esta crisis industrial y ha puesto en valor la implicación personal del ministro de Industria, a quien ha agradecido públicamente su compromiso con Cartagena y con la Región de Murcia.
"Vamos a estar en todo momento al lado de los trabajadores y de las empresas auxiliares", ha concluido Francisco Lucas.
- El restaurante Juan Mari cierra sus puertas tras casi 40 años como referente de la alta cocina murciana
- Corte de tráfico en la Autovía del Noroeste en la salida a Alcantarilla: 'Un trayecto de 15 minutos se ha convertido en una hora
- Una gran columna de humo alerta a Cartagena por un incendio en Repsol
- El centro de Murcia pierde habitantes y las pedanías rurales consolidan su crecimiento
- Cómo moverse por la Región de Murcia y qué rutas alternativas usar ante los cortes de tráfico por la tractorada
- La última oportunidad para ver la nieve en Murcia: en este pueblo sigue nevando gracias a la borrasca Kristin
- Consulta los itinerarios de la tractorada del próximo jueves en la Región de Murcia
- Molina de segura: una ciudad postapocalíptica