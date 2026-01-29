Industria pide información a Sabic y abre una mesa de seguimiento para garantizar el empleo

El Gobierno de España ha reafirmado su apuesta por el diálogo y su compromiso con el mantenimiento del empleo y de la actividad industrial de la planta de Sabic en Cartagena tras la reunión celebrada este martes entre el ministro de Industria, Jordi Hereu, y representantes de la empresa propietaria de la factoría.

Así lo ha señalado el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, quien ha explicado que, durante el encuentro, el ministro solicitó a la compañía toda la información disponible sobre la situación de la planta e insistió en la necesidad de mantener un diálogo permanente. Con este objetivo, se ha constituido una mesa de seguimiento que permitirá continuar las conversaciones y evaluar posibles soluciones.

El Ejecutivo trabaja para evitar la deslocalización y asegurar el futuro industrial de Cartagena

Lucas ha avanzado que "próximamente tendrá lugar una nueva ronda de contactos" y ha subrayado que el Ejecutivo central "va a seguir trabajando para impedir la deslocalización y propiciar la reindustrialización de la zona". En este sentido, ha remarcado que la prioridad del Gobierno es "garantizar los puestos de trabajo tanto de Sabic como de las empresas auxiliares vinculadas a su actividad".

El delegado del Gobierno ha destacado que, desde el primer momento, el Ejecutivo ha estado implicado en la búsqueda de alternativas para hacer frente a esta crisis industrial y ha puesto en valor la implicación personal del ministro de Industria, a quien ha agradecido públicamente su compromiso con Cartagena y con la Región de Murcia.

"Vamos a estar en todo momento al lado de los trabajadores y de las empresas auxiliares", ha concluido Francisco Lucas.