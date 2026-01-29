El Gobierno regional pide al Ministerio que active la vía diplomática para evitar los despidos de Sabic

El Gobierno regional exigió este jueves a Sabic "garantías industriales y laborales" tras la venta de sus participaciones al fondo alemán Mutares y solicitó al Ministerio de Industria y Turismo que active la vía diplomática para defender la continuidad de la actividad y del empleo en la planta de Cartagena.

Este fue uno de los ejes de la esperada reunión mantenida este jueves en Madrid con los responsables de empresa y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en la que participaron los consejeros de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, y de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez.

Durante el encuentro, desarrollado en un "clima de preocupación" ante el riesgo de cierre de la planta y posibles despidos, los representantes de la compañía indicaron que la operación de venta está cerrada, que a finales de año entrará el comprador y que la actual empresa abandonará su posición.

El Gobierno regional reclamó a la empresa que incorpore la actividad industrial a la negociación de venta para garantizar la continuidad productiva de la planta. Asimismo se recordó que la compañía tiene capacidad financiera, que ha operado durante décadas en la Región de Murcia con beneficios y que su decisión responde a una reordenación global de activos y no a una situación de quiebra.

La Comunidad insiste en que haya un plan social y de recolocación de los empleados afectados

Por ello, el Ejecutivo autonómico exigió que cualquier decisión en materia laboral esté asociado a un plan social y de recolocación, tal y como demanda el comité de empresa. Los representantes de la empresa trasladaron que comunicarán estas demandas al consejero delegado.

Además, los consejeros del Gobierno regional solicitaron al ministro de Industria que dé traslado a través de la vía diplomática y de la embajada al Gobierno saudí, propietario mayoritario de la compañía, de la preocupación y el malestar existentes, con el objetivo de que intervenga para mantener la actividad industrial y la continuidad de los trabajadores.

El Gobierno regional ha reiterado que mantendrá un "seguimiento estrecho" de la situación y "continuará trabajando en todas las vías de diálogo y presión institucional para mantener la actividad industrial y el empleo".

Marcos Ortuño, portavoz del Gobierno regional, este jueves. / CARM

"No es el momento de ponerse medallas"

Horas antes de la reunión, el portavoz del Ejecutivo regional, Marcos Ortuño, insistió en que el objetivo del Ejecutivo murciano "es proteger los empleos, a los trabajadores y a las familias". "No es el momento de intentar ponerse medallas políticas", ha añadido, "lo importante es hacer todo lo posible para que esos trabajadores puedan mantener sus puestos".

Precisamente este jueves el Ayuntamiento de Cartagena sacó adelante por unanimidad en el Pleno una declaración institucional en apoyo a los trabajadores de Sabic y a sus familias, tras el anuncio de venta de su complejo químico en La Aljorra y el cierre de una de sus unidades productivas.

La Corporación municipal advirtió que esta situación genera "incertidumbre laboral" y afecta directamente al tejido industrial del municipio, así como a la red de empresas auxiliares. A su vez, expresa su solidaridad con la plantilla y respalda sus reivindicaciones de "estabilidad, información y garantías de futuro".

El documento expresa el rechazo del Ayuntamiento "al cierre de la planta Lexan 1, que pone en riesgo varios cientos de puestos de trabajo directos y miles de empleos indirectos vinculados a la actividad de la planta".