Ecologistas en Acción denuncia un aire "crónicamente contaminado" en la Región de Murcia

El Informe sobre la Calidad del Aire en la Región de Murcia de Ecologistas en Acción correspondiente a 2025 revela que la contaminación por ozono, partículas en suspensión y dióxido de nitrógeno (NO2) han sido "una constante" en la comunidad autónoma y denuncia la ausencia de restricciones reales al tráfico rodado en llas las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

El informe apunta que el ozono troposférico (O3) es uno de los "problemas crónicos" de contaminación atmosférica en la Región y que 10 de las 12 estaciones medidoras registraron superaciones del valor límite octohorario diario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en más de 75 días. Los peores registros se dieron en las estaciones Jumilla y Alumbres, en el Valle de Escombreras.

En lo que respecta a las partículas PM10, la organización ha explicado que la estación de Lorca fue la que contabilizó el mayor número de superaciones de los niveles en 2025 según la normativa actual, que es "obsoleta", por lo que la organización prefiere utilizar los límites fijados por la OMS, al ser "más estrictos".

El tráfico consolida al NO₂ como contaminante estructural en las principales ciudades de la Región

Según estos criterios, "prácticamente todas" las estaciones de la red de vigilancia atmosférica superarían los valores límite de exposición a partículas PM10, lo que se suma a los efectos de la llegada de masas de polvo del Sáhara, cada vez más recurrentes y con consecuencias en la calidad del aire y la salud.

El tráfico rodado, principal causante de la contaminación

Además, el informe pone el foco en el tráfico rodado como principal emisor de NO2 y partículas PM2.5 en los núcleos urbanos. Estaciones como la de San Basilio (Murcia) alcanzaron una media anual de 30 microgramos por metro cúbico de NO2, superando el futuro límite legal de la Unión Europea (20 microgramos para 2030) y triplicando la recomendación de la OMS (10 microgramos).

La ciudad de Murcia, como una veintena de ciudades medias y grandes, ha superado durante 2025 el nuevo valor límite anual establecido por la Unión Europea para el NO2, emitido al aire urbano principalmente por el tráfico motorizado que circula por las calles.

Una imagen de archivo de la ciudad de Murcia cubierta por una 'nube' de contaminación / L.O.

Las estaciones urbanas de San Basilio y Ronda Sur, en Murcia, y Mompeán, en Cartagena, concentraron el mayor número de superaciones del valor límite de la OMS, confirmando el origen en el tráfico rodado de estas emisiones y que el NO2 es ya un "contaminante estructural" en las ciudades.

Murcia es la segunda comunidad española más contaminada por amoniaco procedente de la ganadería industrial

En cuanto a las PM2.5, dos estaciones urbanas, San Basilio en Murcia Ciudad y Molina concentraron las máximas superaciones del valor limite diario establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 15 microgramos por metro cúbico. Les siguieron Ronda Sur, en Murcia, y Mompeán, en Cartagena. Esto "evidencia el origen en las emisiones del tráfico rodado durante todo el año".

Por otro lado, el estudio hace referencia a una disminución "muy notable" de los índices de contaminación por dióxido de azufre (SO2), que estaba circunscrita a las emisiones industriales del Valle de Escombreras.

Las emisiones de amoniaco (NH3) de la ganadería industrial son, según el informe de Ecologistas en Acción, un "problema significativo" en la Región, que es la segunda más contaminada después de Cataluña. No existe valor límite de exposición para la salud humana de este contaminante que solo miden las estaciones de San Basilio y Lorca.

La contaminación atmosférica industrial y minera se manifiesta en diversos focos en el Campo de Cartagena, La Unión y Murcia. El problema de la dispersión aérea de los contaminantes es un asunto "pendiente" de las administraciones tienen que resolver y las actuaciones "o no se hacen, o se hacen con escasa diligencia".

Propuestas de mejora

La organización ha destacado la necesidad de impulsar una serie de medidas y mecanismos que pasa por continuar en la modernización y sustitución de analizadores de las estaciones de medición de la red de vigilancia atmosférica para la mejora del diagnóstico sobre la calidad del aire, un presupuesto suficiente, el aumento de recursos humanos y una mayor implicación de las administraciones locales y regional.

Así, ha insistido en la necesidad de seguir mejorando la red de vigilancia atmosférica con la ubicación de nuevas estaciones (especialmente en Murcia y Lorca) para 2026 y un programa escalonado de sustitución de analizadores.

También ha demandado la puesta en marcha de un Plan Estratégico de Calidad del Aire urgente que contenga un programa específico sobre el ozono troposférico y medidas "urgentes y reales" para la disminución de la contaminación atmosférica y los principales contaminantes.

Ecologistas demanda la puesta en marcha de un Plan Estratégico de Calidad del Aire

Además, ha abogado por desarrollar Zonas de Bajas Emisiones cuyo perímetro esté restringido a los vehículos más contaminantes. En este sentido, señala que en Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura "se están estableciendo sin ningún criterio de exclusión de vehículos contaminantes a estas zonas, con lo que se desvirtúa su objetivo de lucha contra la contaminación atmosférica y lucha contra el cambio climático".

Para Ecologistas en Acción, los protocolos anticontaminación deben contemplar medidas de acción preventivas y no solo recomendaciones, y ser automáticos en su activación ante episodios de contaminación. También consideran necesario implementar mayores actuaciones de control de las emisiones industriales y del tráfico y desarrollar mejoras del transporte público urbano e interurbano, especialmente el eléctrico.