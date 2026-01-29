La Comunidad desplegará 232 medidas hasta 2028 para luchar contra la pobreza y la exclusión social

El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana la Estrategia contra la Pobreza y la Exclusión Social 2026-2028 para fijar la hoja de ruta de las políticas de prevención, inclusión e integración social que se llevarán a cabo en los próximos años en la Región de Murcia . El documento ha sido diseñado en colaboración con diferentes administraciones, como la Red de Lucha contra la Pobreza, la Oficina de Transparencia y Participación, la Universidad de Murcia, el Colegio Profesional de Trabajo Social y entidades locales.

La Estrategia desplegará un total de 232 medidas, de las cuales 140 serán nuevas iniciativas. Dichas actuaciones pretenden dar respuesta a tres retos: disminuir los niveles de pobreza y exclusión, dar cobertura a todos los colectivos en situación de vulnerabilidad, y coordinar de manera eficaz todas las políticas de las distintas administraciones en materia de prevención y lucha contra la pobreza.

En el ámbito de la educación, por ejemplo, establece el desarrollo del III Plan de absentismo y abandono escolar para mejorar y acelerar la respuesta educativa y social. En empleo, los sistemas de empleo y formación regional se coordinarán con los servicios municipales para definir la oferta formativa y laboral de los colectivos con mayor desventaja social.

Cuatro acuerdos para reforzar el SMS

En materia sanitaria, el Ejecutivo regional ha dado luz verde a cuatro acuerdos que refuerzan el Servicio Murciano de Salud:

Entre ellos, destacan casi 20 millones de euros para adquirir prótesis de última tecnología en los centros sanitarios del SMS. El contrato asegura la adquisición de prótesis de cadera, rodilla, hombro, codo, tobillo y muñeca, así como el material necesario para su correcta implantación.

Además, una inversión de 5,6 millones de euros garantizará el suministro de nueve medicamentos especializados que tratan enfermedades graves, como el linfoma mieloide crónico, cáncer de mama, esclerosis múltiple, VIH e infecciones causadas por microorganismos.

Por otro lado, se han autorizado casi 900.000 euros para avanzar en la implantación de la atención digital personalizada en el SMS hacia un modelo más proactivo, accesible e individualizado y más de 8 millones garantizarán la contratación de equipamiento y materiales necesarios para el tratamiento integral de los pacientes del SMS que precisen terapia intravenosa controlada.

Otros asuntos del Consejo de Gobierno

El Consejo de Gobierno ha tratado otros asuntos como el impulso al realojo de familias vulnerables en situación de exclusión social y residencial prolongada que residen en infraviviendas en San Pedro del Pinatar. Esta actuación forma parte del Programa de Actuación y Acompañamiento al Realojo de Familias (Pares) y está cofinanciada por la Comunidad y por fondos europeos. En el marco de esta iniciativa, la Comunidad ya ha adquirido 100 viviendas por un importe superior a los 10 millones de euros en distintos municipios de la Región.

La Comunidad también cede a los regantes de Ceutí la sede de la antigua Cámara Agraria. Dicha cesión tiene como finalidad destinar el inmueble al desarrollo de actividades en representación y defensa de los intereses del sector agrario de la Región de Murcia.

Po último, se han aprobado 11,3 millones que garantizarán la gestión y soporte de los sistemas informáticos para el correcto funcionamiento de los servicios públicos y la atención a los ciudadanos. Entre esos servicios figuran, por ejemplo, los servidores de aplicaciones, las bases de datos corporativas, los sistemas informativos, sistemas de información geográfica, la administración de herramientas informáticas en la nube o el mantenimiento de la infraestructura para el teletrabajo.