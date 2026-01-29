Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un bautismo de buceo en Los Alcázares para personas con discapacidad

El Centro de Alto Rendimiento (CAR) recibirá este sábado a vecinos de toda la Región dispuestos a experimentar por primera vez la sensación de ingravidez que proporciona esta práctica

Participante en una actividad anterior de la federación.

Participante en una actividad anterior de la federación. / L. O.

Victoria Galindo

La piscina del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Los Alcázares será escenario este sábado 31, a partir de las 12.00 horas, de un bautismo de buceo dirigido a personas con discapacidad llegadas de todos los puntos de la Región. Se trata de una actividad organizada por la Federación de Actividades Subacuáticas (FASRM), en colaboración con la Dirección General de Deportes de la Comunidad y el Cermi (Comité de representantes de personas con discapacidad y sus familias de la Región de Murcia).

La actividad se enmarca dentro del proyecto 'Azul Inclusivo' que la Federación impulsa a través de la recién creada vocalía de Buceo Adaptado como parte de su compromiso con el deporte inclusivo y el acceso al medio acuático para todas las personas. Permitirá así que personas con discapacidad experimenten por primera vez la "sensación de ingravidez" que proporciona el buceo.

Información útil

  • Día: Sábado, 31 de enero.
  • Hora: Desde las 12.00 horas.
  • Lugar: Centro de Alto Rendimiento de Los Alcázares.
  • Persona de contacto: Marta Quesada (637 694 241 / secretaria@fasrm.com)

Para ello se contará con instructores formados en buceo adaptado y buceadores acompañantes, así como colaboradores de las distintas asociaciones que participan en la jornada, todas ellas integradas en el Cermi. Todo un ‘ejército’ de voluntarios que permitirán a los participantes convertirse por un día en buceadores, ajenos a las barreras de su día a día y con la libertad que da moverse como peces bajo el agua.

Garantía de seguridad

La organización cuenta con equipos de buceo autónomo, que incluyen botellas de aire y que permitirán a los participantes "moverse libres por el agua sin tener que subir a superficie para respirar". Todo, garantizan, cumpliendo los máximos estándares de seguridad que fija la FASRM.

Con esta actividad, la federación confirma que sigue trabajando para que el buceo sea "una herramienta de inclusión, bienestar y disfrute compartido". Porque cuando el mar se abre, lo hace para todos.

