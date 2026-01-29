Ocio
Un bautismo de buceo en Los Alcázares para personas con discapacidad
El Centro de Alto Rendimiento (CAR) recibirá este sábado a vecinos de toda la Región dispuestos a experimentar por primera vez la sensación de ingravidez que proporciona esta práctica
La piscina del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Los Alcázares será escenario este sábado 31, a partir de las 12.00 horas, de un bautismo de buceo dirigido a personas con discapacidad llegadas de todos los puntos de la Región. Se trata de una actividad organizada por la Federación de Actividades Subacuáticas (FASRM), en colaboración con la Dirección General de Deportes de la Comunidad y el Cermi (Comité de representantes de personas con discapacidad y sus familias de la Región de Murcia).
La actividad se enmarca dentro del proyecto 'Azul Inclusivo' que la Federación impulsa a través de la recién creada vocalía de Buceo Adaptado como parte de su compromiso con el deporte inclusivo y el acceso al medio acuático para todas las personas. Permitirá así que personas con discapacidad experimenten por primera vez la "sensación de ingravidez" que proporciona el buceo.
Información útil
- Día: Sábado, 31 de enero.
- Hora: Desde las 12.00 horas.
- Lugar: Centro de Alto Rendimiento de Los Alcázares.
- Persona de contacto: Marta Quesada (637 694 241 / secretaria@fasrm.com)
Para ello se contará con instructores formados en buceo adaptado y buceadores acompañantes, así como colaboradores de las distintas asociaciones que participan en la jornada, todas ellas integradas en el Cermi. Todo un ‘ejército’ de voluntarios que permitirán a los participantes convertirse por un día en buceadores, ajenos a las barreras de su día a día y con la libertad que da moverse como peces bajo el agua.
Garantía de seguridad
La organización cuenta con equipos de buceo autónomo, que incluyen botellas de aire y que permitirán a los participantes "moverse libres por el agua sin tener que subir a superficie para respirar". Todo, garantizan, cumpliendo los máximos estándares de seguridad que fija la FASRM.
Con esta actividad, la federación confirma que sigue trabajando para que el buceo sea "una herramienta de inclusión, bienestar y disfrute compartido". Porque cuando el mar se abre, lo hace para todos.
- El restaurante Juan Mari cierra sus puertas tras casi 40 años como referente de la alta cocina murciana
- Corte de tráfico en la Autovía del Noroeste en la salida a Alcantarilla: 'Un trayecto de 15 minutos se ha convertido en una hora
- Una gran columna de humo alerta a Cartagena por un incendio en Repsol
- El centro de Murcia pierde habitantes y las pedanías rurales consolidan su crecimiento
- Cómo moverse por la Región de Murcia y qué rutas alternativas usar ante los cortes de tráfico por la tractorada
- La última oportunidad para ver la nieve en Murcia: en este pueblo sigue nevando gracias a la borrasca Kristin
- Consulta los itinerarios de la tractorada del próximo jueves en la Región de Murcia
- Molina de segura: una ciudad postapocalíptica