El Gobierno de la Región de Murcia apunta a la "población joven extranjera" como una de las causas de los malos datos de abandono escolar

El abandono escolar temprano (AET), el porcentaje de población de 18 a 24 años que tiene como máximo la ESO y no sigue ningún tipo de educación ni de formación, registró en 2025 en España su cifra más baja desde que hay registros: 12,8%. Sin embargo, el porcentaje en la Región de Murcia asciende hasta el 20,6%, peor dato entre todas las comunidades y a mucha distancia de la segunda, Canarias (15,9%). País Vasco (3,6%) y Cantabria (8,8%) son las autonomías con menos AET, según la Encuesta de Población Activa, publicada este miércoles por el Ministerio de Educación y FP.

El Gobierno de la Región de Murcia desvincula los malos datos del modelo educativo que desarrolla, ya que en la Comunidad "hay más titulados que en los últimos diez años, por lo que la tasa de abandono educativo temprano se explica por factores externos", indicó el portavoz del Ejecutivo autonómico.

En un contexto económico favorable, hay jóvenes que optan por un trabajo frente a seguir estudiando Marcos Ortuño — Portavoz del Gobierno

Marcos Ortuño señaló que se han incrementado las tasas de titulación en ESO, en Formación Profesional y en Bachillerato, según los datos del propio Ministerio. "La realidad es que en un contexto económico favorable como el que tiene la Región de Murcia, hay jóvenes entre 18 y 24 años que por circunstancias económicas, familiares o sociales optan por un trabajo frente a seguir estudiando o frente a seguir formándose", explicó.

Asimismo, dijo que hay que tener en cuenta que "en la Región de Murcia se ha producido un incremento de la población joven extranjera de entre 18 y 24 años, que se han incorporado al mercado laboral, pero que no han formado parte de nuestro sistema educativo".

Añadió que, según los últimos datos de la EPA, el paro se redujo un 25% entre los menores de 25 años.

Rifirrafe entre PSOE y PP

El secretario de Educación del PSRM-PSOE, Antonio José Candel. / PSRM

Para el secretario de Educación del PSOE regional, Antonio José Candel, es la "falta de gestión del Gobierno de López Miras" la que "ha condenado a la Región de Murcia a liderar el abandono escolar de todo el país, mientras la media nacional alcanza mínimos históricos".

Candel calificó de "desoladores y vergonzosos" los datos publicados por el Ministerio, destacando que la Comunidad está duplicando la media de la Unión Europea. "Estos datos no son casualidad, son las consecuencias de una estrategia deliberada del PP para desmantelar la educación pública en favor de otros intereses". Detalló que, mientras en el resto de España el 80,4% de los jóvenes de entre 20 y 24 años obtienen el título de Bachillerato o FP, el Gobierno de López Miras "sigue hipotecando el futuro de los jóvenes de la Región por falta de inversión y recursos".

El diputado regional Carlos Albaladejo, del PP. / PPRM

Insistiendo en el argumentario del portavoz del Gobierno, el diputado regional del PP Carlos Albaladejo destacó que en la Región de Murcia el número de titulados ha alcanzado niveles históricos en los últimos diez años, explicando que la tasa de abandono educativo temprano que ha compartido el Ministerio mide a la población de 18 a 24 años que no ha completado estudios de Bachillerato o FP de Grado Medio, es decir, "enseñanzas no obligatorias, por lo que no refleja el fracaso escolar, sino el nivel formativo de la población".

También esgrimió que "la Región ha recibido un incremento de población joven entre 18 y 24 años procedente de fuera, que accede al mercado laboral sin haber estado escolarizada en nuestro sistema educativo".

Noticias relacionadas

Añadió que la Consejería de Educación "mantiene un compromiso firme con la reducción del abandono escolar temprano" con medidas que "alcanzan a 81.000 alumnos y buscan garantizar que los jóvenes completen la ESO y tengan alternativas de formación profesional". Entre ellas, el incremento histórico de plazas de FP, 46.800 este curso.